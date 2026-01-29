;

Desempleo baja al 8,0%: desafíos son que brecha de género persiste e informalidad afecta a 2,5 millones de trabajadores

El INE reportó que la tasa nacional registró un leve descenso de 0,1 puntos porcentuales en doce meses, impulsada por sectores de servicios y salud.

Mario Vergara

Desempleo baja al 8,0%: desafíos son que brecha de género persiste e informalidad afecta a 2,5 millones de trabajadores

Desempleo baja al 8,0%: desafíos son que brecha de género persiste e informalidad afecta a 2,5 millones de trabajadores / Oscar Guerra

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó este jueves los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) correspondientes al trimestre octubre-diciembre de 2025, revelando que la tasa de desocupación nacional alcanzó un 8,0%. La cifra representa una contracción de 0,1 puntos porcentuales en doce meses, en un periodo donde tanto la fuerza de trabajo como la población ocupada crecieron un 1,8%.

Durante el 2025, la tasa de desocupación experimentó fluctuaciones, registrando su punto más alto en el trimestre abril-junio con un 8,9% y cerrando el año con una tendencia a la baja que se consolidó en el actual 8,0%.

Revisa también:

ADN

Diferencias de género y brechas laborales

El informe destaca comportamientos opuestos según el sexo. La desocupación femenina se situó en 8,5%, disminuyendo 0,9 puntos porcentuales en un año. Este descenso se debió a que el aumento de las mujeres ocupadas (3,7%) superó al crecimiento de su fuerza de trabajo (2,7%).

En la otra vereda, la tasa de desocupación de los hombres alcanzó un 7,7%, lo que significa un incremento de 0,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. En este caso, el alza de la fuerza de trabajo masculina (1,0%) fue superior a la creación de empleo para este grupo (0,4%).

Informalidad y sectores económicos

La ocupación informal sigue siendo un desafío estructural, situándose en un 26,8% al cierre del trimestre, lo que equivale a 2.540.783 personas trabajando sin seguridad social. La tasa es particularmente alta en mujeres, llegando al 28,7%, frente al 25,4% de los hombres.

Por sector económico, la expansión del empleo estuvo liderada por:

  • Servicios administrativos y de apoyo: 26,5%.
  • Alojamiento y servicio de comidas: 7,4%.
  • Actividades de salud: 4,2%.

Por el contrario, los sectores que registraron los mayores descensos fueron la administración pública (-11,7%) y las actividades financieras y de seguros (-5,6%). Finalmente, el INE informó que las personas desocupadas en el país suman 829.307, incididas principalmente por quienes buscan trabajo por primera vez.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad