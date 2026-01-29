Desempleo baja al 8,0%: desafíos son que brecha de género persiste e informalidad afecta a 2,5 millones de trabajadores / Oscar Guerra

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó este jueves los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) correspondientes al trimestre octubre-diciembre de 2025, revelando que la tasa de desocupación nacional alcanzó un 8,0%. La cifra representa una contracción de 0,1 puntos porcentuales en doce meses, en un periodo donde tanto la fuerza de trabajo como la población ocupada crecieron un 1,8%.

Durante el 2025, la tasa de desocupación experimentó fluctuaciones, registrando su punto más alto en el trimestre abril-junio con un 8,9% y cerrando el año con una tendencia a la baja que se consolidó en el actual 8,0%.

Diferencias de género y brechas laborales

El informe destaca comportamientos opuestos según el sexo. La desocupación femenina se situó en 8,5%, disminuyendo 0,9 puntos porcentuales en un año. Este descenso se debió a que el aumento de las mujeres ocupadas (3,7%) superó al crecimiento de su fuerza de trabajo (2,7%).

En la otra vereda, la tasa de desocupación de los hombres alcanzó un 7,7%, lo que significa un incremento de 0,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. En este caso, el alza de la fuerza de trabajo masculina (1,0%) fue superior a la creación de empleo para este grupo (0,4%).

Informalidad y sectores económicos

La ocupación informal sigue siendo un desafío estructural, situándose en un 26,8% al cierre del trimestre, lo que equivale a 2.540.783 personas trabajando sin seguridad social. La tasa es particularmente alta en mujeres, llegando al 28,7%, frente al 25,4% de los hombres.

Por sector económico, la expansión del empleo estuvo liderada por:

Servicios administrativos y de apoyo: 26,5%.

26,5%. Alojamiento y servicio de comidas: 7,4%.

7,4%. Actividades de salud: 4,2%.

Por el contrario, los sectores que registraron los mayores descensos fueron la administración pública (-11,7%) y las actividades financieras y de seguros (-5,6%). Finalmente, el INE informó que las personas desocupadas en el país suman 829.307, incididas principalmente por quienes buscan trabajo por primera vez.