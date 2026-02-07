Compañeros en Copa Davis, rivales en Argentina: chilenos se enfrentarán en la primera ronda del ATP de Buenos Aires
El sorteo no fue favorable para los tenistas nacionales, que viajarán a Argentina para el inicio del certamen, pactado para el 9 de febrero.
La selección chilena de Copa Davis está a minutos de disputar el dobles ante Serbia, duelo que podría sellar el triunfo en la serie tras el 2-0 conseguido en los singles.
Una vez finalice la acción en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, tres tenistas nacionales viajarán directamente a Argentina para disputar el ATP 250 de Buenos Aires: Alejandro Tabilo, Cristian Garín y Tomás Barrios.
Sin embargo, el sorteo no fue favorable para el tenis chileno, ya que dos de ellos deberán enfrentarse en la primera ronda del certamen, que comenzará el próximo 9 de febrero.
Según información de ADN Deportes, Cristian Garín y Tomás Barrios se medirán en la fase inicial del torneo.
Por su parte, Alejandro Tabilo enfrentará al argentino Facundo Díaz Acosta (301° del ranking ATP).
