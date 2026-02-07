Así va el ranking de abonados en la Liga de Primera: la UC lidera y Colo Colo está fuera del podio
Pese a los elevados precios fijados por Azul Azul, la Universidad de Chile ya supera los 10.000 abonos vendidos.
Uno de los factores clave para el normal desarrollo del fútbol es la presencia de los hinchas en los estadios, y en Chile varios clubes destacan por la fidelidad de sus aficionados.
Una de las formas en que los fanáticos aseguran su apoyo durante toda la temporada es a través del abono anual. Según datos recopilados por El Deportivo, la Universidad Católica lidera este ranking con 14.000 abonados.
En segundo lugar, y pese al alto precio fijado por Azul Azul, aparece la Universidad de Chile con aproximadamente 10.500 suscriptores.
Revisa también:
La sorpresa está en el tercer puesto: el actual campeón, Coquimbo Unido, supera a Colo Colo con cerca de 5.500 abonos vendidos esta temporada.
Los albos, en tanto, arrastran las consecuencias de la irregular campaña 2025 y apenas suman 4.500 abonados para este año en el Estadio Monumental.
El listado completo de los abonados de cada club
- Universidad Católica: 14.500 abonados.
- Universidad de Chile: 10.500 abonados.
- Coquimbo Unido: 5.500 abonados.
- Colo Colo: 4.500 abonados.
- Deportes Concepción: 4.000 abonados.
- Huachipato: 1.870 abonados.
- Deportes La Serena: 1.800 abonados.
- O’Higgins: 1.387 abonados.
- Palestino: 1.073 abonados.
- Cobresal: 750 abonados.
- Everton: 640 abonados.
- Ñublense: 609 abonados.
- Audax Italiano: 600 abonados.
- Unión La Calera: 450 abonados.
- Universidad de Concepción: 400 abonados.
- Deportes Limache: 300 abonados.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.