Así va el ranking de abonados en la Liga de Primera: la UC lidera y Colo Colo está fuera del podio

Uno de los factores clave para el normal desarrollo del fútbol es la presencia de los hinchas en los estadios, y en Chile varios clubes destacan por la fidelidad de sus aficionados.

Una de las formas en que los fanáticos aseguran su apoyo durante toda la temporada es a través del abono anual. Según datos recopilados por El Deportivo, la Universidad Católica lidera este ranking con 14.000 abonados.

En segundo lugar, y pese al alto precio fijado por Azul Azul, aparece la Universidad de Chile con aproximadamente 10.500 suscriptores.

La sorpresa está en el tercer puesto: el actual campeón, Coquimbo Unido, supera a Colo Colo con cerca de 5.500 abonos vendidos esta temporada.

Los albos, en tanto, arrastran las consecuencias de la irregular campaña 2025 y apenas suman 4.500 abonados para este año en el Estadio Monumental.

El listado completo de los abonados de cada club