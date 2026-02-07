;

Así va el ranking de abonados en la Liga de Primera: la UC lidera y Colo Colo está fuera del podio

Pese a los elevados precios fijados por Azul Azul, la Universidad de Chile ya supera los 10.000 abonos vendidos.

Javier Catalán

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Uno de los factores clave para el normal desarrollo del fútbol es la presencia de los hinchas en los estadios, y en Chile varios clubes destacan por la fidelidad de sus aficionados.

Una de las formas en que los fanáticos aseguran su apoyo durante toda la temporada es a través del abono anual. Según datos recopilados por El Deportivo, la Universidad Católica lidera este ranking con 14.000 abonados.

En segundo lugar, y pese al alto precio fijado por Azul Azul, aparece la Universidad de Chile con aproximadamente 10.500 suscriptores.

Revisa también:

ADN

La sorpresa está en el tercer puesto: el actual campeón, Coquimbo Unido, supera a Colo Colo con cerca de 5.500 abonos vendidos esta temporada.

Los albos, en tanto, arrastran las consecuencias de la irregular campaña 2025 y apenas suman 4.500 abonados para este año en el Estadio Monumental.

El listado completo de los abonados de cada club

  1. Universidad Católica: 14.500 abonados.
  2. Universidad de Chile: 10.500 abonados.
  3. Coquimbo Unido: 5.500 abonados.
  4. Colo Colo: 4.500 abonados.
  5. Deportes Concepción: 4.000 abonados.
  6. Huachipato: 1.870 abonados.
  7. Deportes La Serena: 1.800 abonados.
  8. O’Higgins: 1.387 abonados.
  9. Palestino: 1.073 abonados.
  10. Cobresal: 750 abonados.
  11. Everton: 640 abonados.
  12. Ñublense: 609 abonados.
  13. Audax Italiano: 600 abonados.
  14. Unión La Calera: 450 abonados.
  15. Universidad de Concepción: 400 abonados.
  16. Deportes Limache: 300 abonados.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad