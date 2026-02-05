La Universidad Católica de Daniel Garnero es uno de los equipos llamados a ser protagonistas esta temporada, pese a que inició el torneo con un empate lleno de dudas ante Deportes La Serena.

El entrenador argentino, a diferencia de la temporada pasada, cuenta con un plantel mucho más amplio, algo que le permitirá competir de mejor manera. Precisamente a esto se refirió en la conferencia de prensa de este jueves, en la previa al duelo ante Deportes Concepción por la segunda fecha del campeonato.

“Sabemos que vamos a enfrentar dificultades. Un rival que recién ascendió, que tuvo su primer partido, que tiene jugadores de mucha experiencia y jerarquía. Está en formación, como la gran mayoría de los equipos, y nosotros también. Estamos en esa situación de encontrar un funcionamiento que sostenga los niveles individuales y nos permita ser más protagonistas”, comenzó señalando el técnico sobre su próximo rival.

Al ser consultado sobre si el plantel está cerrado, respondió: “Nosotros estamos muy contentos con el plantel. Obviamente, mientras exista una posibilidad y esas cosas que tiene el fútbol, puede haber algo. Pero estamos muy conformes con el mercado que hizo el club. Equiparamos el plantel con respecto al año pasado, porque nos faltaba cantidad y hoy está mucho más nivelado”.

“Con respecto al año pasado, sí tenía menos alternativas. Hoy, al haber más posibilidades, estamos en este inicio de temporada donde los niveles individuales no están óptimos. El día que logremos eso, me gusta sostener un equipo. Este año será complejo, porque va a haber mucha competencia y obligatoriamente un recambio, pero me gusta”, agregó.

Además, también se refirió a cómo manejará la regla del minutaje Sub 21 esta temporada: “Todavía no lo definí. Tengo en mente algunas alternativas, pero creo que, como va a haber tantos juveniles, vamos a poder sumar en varios partidos los 120 minutos. De eso no tengo duda, porque el plantel es así: hay varios puestos ocupados por jugadores jóvenes”, sentenció Garnero.