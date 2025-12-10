;

Club del fútbol chileno presenta remozada directiva: ya sumaron su primer refuerzo

Rangers anunció cambios en la propiedad del club, donde además se pusieron plazos con tal de retornar a la Primera División.

Carlos Madariaga

Con el cierre de la Liguilla de Ascenso, ya los clubes de la Primera B comenzaron a proyectar sus trabajos con miras a la próxima temporada.

De hecho, uno de los equipos que no pudo superar la postemporada tuvo novedades a nivel organizativo.

Se trata de Rangers de Talca, que incorporó a dos nuevos socios a la propiedad que tiene como presidente a Felipe Muñoz.

Son José Luis Fernández, representante de PF Alimentos; y Fabián Jaque, ligado a Supermercado Mayorista 21. Los dos, claro, auspiciadores históricos del cuadro rojinegro.

Bajo el lema “Rangers somos todos”, la misión autoimpuesta es lograr, en un plazo de 3 años, el ascenso a la Primera División.

Para ello, se presentó a Daniel Mejías como nuevo gerente general de Rangers, quien ya empezó a trabajar en la conformación del plantel para la temporada 2026 de la Primera B.

De hecho, anunciaron la renovación del DT, Erwin Durán, además de jugadores como José Luis Gamonal, Claudio Servetti e Ignacio Ibáñez.

También dieron a conocer a su primer refuerzo: el volante uruguayo Damián González, que este año jugó por Deportes Temuco.

