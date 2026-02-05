;

“¿Sampaoli? Me gustaría verlo de nuevo en la U, pero no sé si quiera volver... A veces las segundas vueltas no son buenas”

El histórico lateral azul, Matías Rodríguez, se refirió a un evental regreso del técnico argentino y explicó por qué podría declinar una eventual propuesta del club. “Él ya se fue con una imagen”, afirmó.

El histórico lateral de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, conversó con el programa “Grítalo América” de Radio ADN y, entre varios temas, abordó uno de los grandes anhelos de los hinchas azules: el eventual regreso de Jorge Sampaoli a la banca de la U.

Consultado sobre un posible retorno del técnico argentino, el exfutbolista azul no ocultó su deseo de volver a verlo en el CDA, aunque entregó una razón clave por la cual el oriundo de Casilda podría declinar una eventual propuesta de la escuadra laica.

“Como toda la gente de la U, sí, me gustaría verlo de nuevo, pero el hombre no sé si querrá volver. Él ya se fue con una imagen... A veces las segundas vueltas no son buenas, entonces hay que ver”, afirmó.

“Sacando las vueltas de Charles Aránguiz y la de Marcelo (Díaz), que fueron espectaculares, los dos volvieron y la rompieron toda. Pero sí, sería lindo poder verlo vestido de azul nuevamente", añadió Rodríguez.

En esa línea, el multicampeón con la U profundizó en los motivos por los que Sampaoli podría evitar un segundo ciclo en el club. “Para mí se fue con una muy buena imagen en el 2012, después de salir campeón de la Sudamericana y el tricampeonato. Creo que la gente de la U lo ama, después los otros hinchas creo que no, claramente", afirmó.

“La gente no lo hace por eso mismo, yo he tenido compañeros que le han dicho de volver a tal equipo y no vuelven por lo mismo. Dicen ‘no, si yo ya dejé una buena imagen, ¿para qué voy a ir a perder toda esa imagen si me va mal?’ Que claro, tiene su lógica”, sentenció.

