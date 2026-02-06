Tenía más de 100 años de historia: reconocida empresa chilena de conservas se va a la quiebra (y esta es la razón) / Getty Images

Una histórica empresa nacional de conservas atraviesa uno de sus períodos más complejos en sus 118 años de historia, luego de haber sido declarada en quiebra.

Se trata Conserva Centauro, compañía con sede en la región de Valparaíso y que fue fundada en el año 1908 por inmigrantes italianos.

La empresa chilena adeuda $2.343 millones con varios acreedores, entre ellos: Banco Consorcio ($994 millones), Termodinámica Ingeniería y Servicios Industriales Limitada ($277 millones) y Metalpren Chile ($285 millones), según informó La Tercera.

Buscan un proceso de reorganización

El proceso de liquidación forzosa, se confirmó luego de la demanda presentada por uno de sus acreedores (Termodinámica Ingeniería y Servicios Industriales Limitada) presentada en noviembre de 2025 y aprobada este jueves 5 de febrero.

Mario Consigliere, representante de una de las familias que controla la empresa Conservas Centauro, en diálogo con el medio antes citado, apuntó a que “la competencia de China es desastrosa y destruyó el mercado de las conserveros en Chile“.

“Se le comentó a las 110 personas que trabajan con nosotros esta situación, pero no queremos cerrar y estamos trabajando para llevar adelante un proceso de reorganización”, agregó el empresario.

Conservas Centauro se dedicaba principalmente a la producción de conservas de tomates pelados, pasta al Pomodoro, duraznos, entre otros productos.