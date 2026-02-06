;

Tenía más de 100 años de historia: reconocida empresa chilena de conservas se va a la quiebra (y esta es la razón)

La empresa adeuda $2.343 millones con varios acreedores.

Sebastián Escares

Tenía más de 100 años de historia: reconocida empresa chilena de conservas se va a la quiebra (y esta es la razón)

Tenía más de 100 años de historia: reconocida empresa chilena de conservas se va a la quiebra (y esta es la razón) / Getty Images

Una histórica empresa nacional de conservas atraviesa uno de sus períodos más complejos en sus 118 años de historia, luego de haber sido declarada en quiebra.

Se trata Conserva Centauro, compañía con sede en la región de Valparaíso y que fue fundada en el año 1908 por inmigrantes italianos.

Revisa también:

ADN

La empresa chilena adeuda $2.343 millones con varios acreedores, entre ellos: Banco Consorcio ($994 millones), Termodinámica Ingeniería y Servicios Industriales Limitada ($277 millones) y Metalpren Chile ($285 millones), según informó La Tercera.

ADN

Créditos: Conservas Centauro

Buscan un proceso de reorganización

El proceso de liquidación forzosa, se confirmó luego de la demanda presentada por uno de sus acreedores (Termodinámica Ingeniería y Servicios Industriales Limitada) presentada en noviembre de 2025 y aprobada este jueves 5 de febrero.

Mario Consigliere, representante de una de las familias que controla la empresa Conservas Centauro, en diálogo con el medio antes citado, apuntó a que “la competencia de China es desastrosa y destruyó el mercado de las conserveros en Chile“.

“Se le comentó a las 110 personas que trabajan con nosotros esta situación, pero no queremos cerrar y estamos trabajando para llevar adelante un proceso de reorganización”, agregó el empresario.

Conservas Centauro se dedicaba principalmente a la producción de conservas de tomates pelados, pasta al Pomodoro, duraznos, entre otros productos.

ADN

Créditos: Conservas Centauro

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad