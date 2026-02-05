Remuneraciones reales de trabajadores cierran 2025 con alza: salarios crecieron 2,4% sobre la inflación

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer importantes aumentos interanuales de los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) entre diciembre de 2025 y diciembre de 2025.

Los salarios en Chile volvieron a mostrar cifras positivas, esta vez de 5,9% en IR y 6,7% en ICL. Con esto se consolida una tendencia de recuperación en la materia conforme a la inflación registrada en años anteriores que seguía presente por diversos eventos.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó estos resultados como “una buena noticia” para las familias chilenas, subrayando que “entre diciembre de 2025 y diciembre de 2024 los salarios crecieron un 2,4% en términos reales. Es decir, un 2,4% por sobre la inflación”.

Destacó que con estas cifras “completamos 34 meses seguidos de crecimiento de los salarios reales”, lo que, recalcó, implica una mayor capacidad de compra de bienes y servicios por parte de las familias del país.

Los sectores económicos, comercio, construcción, administración pública e industria manufacturera fueron las ramas que registraron las mayores incidencias positivas en los indicadores, lo que da cuenta de un dinamismo extendido en el mercado.

El informe del INE detalla además que la remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.145 pesos, con un alza interanual de 6,4%.

En el caso de las mujeres, el valor alcanzó $6.953 pesos, lo que significó una variación anual de 6,7%, mientras que para los hombres se ubicó en $7.322 pesos, con un incremento de 6,1% en doce meses.

Índices Nominales de Remuneraciones y de Costos Laborales registraron aumentos interanuales de 5,9% y 6,7% en diciembre de 2025. Comercio, construcción, administración pública e industria manufacturera anotaron las mayores incidencias anuales positivas: https://t.co/oKvVGbRzQ7 pic.twitter.com/qtO7ZEd300 — INE Chile (@INE_Chile) February 5, 2026

En lo que respecta a las empresas, el costo laboral medio por hora total llegó a $8.235 pesos, con un crecimiento de 6,8% en un año. Para las mujeres, este indicador se posicionó en $7.977 pesos (7,0% de aumento anual), y para los hombres en $8.471 pesos (6,6% de alza).

Bajo este escenario, desde el Instituto detallan que la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue de -5,0%, mientras que la del costo laboral medio por hora total se situó en -5,8%.

Un resultado positivo sostenido

Para el Gobierno, estos datos se suman a otras señales favorables del mercado laboral. Grau hizo hincapié que el reporte “se suma a la cifra positiva que tuvimos de desempleo hace algunos días, en que bajó de un 8,4% a un 8%, con una baja especialmente marcada en el caso de las mujeres”.

“De esa manera, seguimos mostrando que el crecimiento, la mayor inversión que se está observando en nuestra economía, está llegando de buena manera a las familias chilenas”, sostuvo el ministro.

Con las últimas cifras del INE, el Gobierno refuerza su mensaje de que la combinación de menor inflación, crecimiento económico y recuperación del empleo está comenzando a traducirse en mejoras concretas en los ingresos de los trabajadores y, por consecuencia, en mejoras económicas reales.