Gasolina, pasajes y más: los productos que bajaron de precio tras baja de la inflación anual en Chile

La inflación interanual en Chile continúa su tendencia a la baja y se ubicó en 2,8 % en enero de 2026, la cifra más baja desde 2021. Esto no solo impacta en los indicadores macroeconómicos, sino también en el bolsillo de los hogares, con varios productos y servicios que experimentaron bajas de precio durante el último mes.

Según el boletín del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,4 %, pero con caídas destacadas en la división Transporte (-1,3 %), debido al descenso en combustibles y pasajes aéreos.

Qué productos bajaron más de precio en enero

Entre los ítems que registraron mayores bajas de precio en enero, destacan:

Gasolina : cayó -3,3 % en el mes, con una incidencia de -0,099 puntos porcentuales (pp.).

: cayó -3,3 % en el mes, con una incidencia de -0,099 puntos porcentuales (pp.). Pasajes de avión internacionales : tuvieron una disminución de -17,6 %, con una incidencia de -0,095pp.

: tuvieron una disminución de -17,6 %, con una incidencia de -0,095pp. Transporte aéreo nacional : también bajó -11,8 %, con -0,101pp de impacto.

: también bajó -11,8 %, con -0,101pp de impacto. Vestuario y calzado : retrocedió -0,6 % mensual y -4,6 % en 12 meses, reflejando una tendencia deflacionaria en ropa y zapatos.

: retrocedió -0,6 % mensual y -4,6 % en 12 meses, reflejando una tendencia deflacionaria en ropa y zapatos. Seguros y servicios financieros: mostraron una leve baja de -0,1 % mensual y -1,9 % en 12 meses.

Los datos muestran que algunos gastos cotidianos vinculados a transporte y vestuario se han vuelto más accesibles en comparación con el año anterior, lo que podría significar un alivio para los presupuestos familiares.

En contraste, servicios como salud, bebidas alcohólicas y gastos comunes de vivienda mostraron alzas importantes, lo que revela una inflación heterogénea, con áreas aún presionadas al alza.