“Si él te quisiera, mamita, no te andaría gorreando. Él dice que es soltero en todos lados. Me lo...”

René Puente sigue rompiendo corazones en el reality El Secreto Final de Diego González. De hecho, en el capítulo más reciente del programa, su actitud fue el centro de una nueva discusión.

“Siempre estás jugando. Yo quiero que me des una explicación ahora, porque estás todo el día con ella y cuando te suelta tú recién me buscas”, lo encaró Yessenia, su expareja, al notar su cercanía con Katherine, otra de las participantes.

“Mira, ahora él estaba contigo solamente porque yo estaba durmiendo”, replicó @isfantasticc, quien también es chica Arsmate. El artista detrás de Dos Shipitia se mostró con una sonrisa en su rostro.

Cuando le preguntaron a ‘Tío Rene’ a quién quería, extendió los brazos hacia su antiguo amor, quien ahora está con Carlitos Run, el hombre detrás de la Coca Colita y quien también es recordado por caerse de un caballo, aterrizando sobre un niño.

“Oh, que poco hombre”, criticó Katherine. “Ya, yo me voy a ir con otro”, sumó segundos después la misma voz. “¿Tú crees que él te quiere? Si él te quisiera mamita no te andaría gorreando. Él dice que es soltero en todos lados (...) yo soy la amante, ya me lo cu... y tres veces“, lanzó contra Yessenia.

Así fue como se elevó la temperatura y por poco se van a los golpes. González y Dr. Makigero tuvieron que interceder para evitar una pelea de mayores proporciones.