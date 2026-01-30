;

“Voy a ser taita”: miembro del Torneo de Cell revela supuesta llegada de su primer hijo con posible embarazo múltiple

“Si nace va a tener todo”, afirmó el participante de ‘El Secreto Final’.

Javier Méndez

Uno de los miembros más reputados del Torneo de Cell podría convertirse en padre. Al menos así se planteó en el reality show de YouTube El Secreto Final, liderado por Diego González.

“¡Voy a ser papá, voy a ser taita!”, manifiesta René Puente en los adelantos de los nuevos capítulos del programa. Luego, lanza unos pasos de baile, símbolos de una alegría que parece no poder contener.

“¿Quéee? Nooo”, le responde Miquel Echeverría, la 'Barbie chilena’, totalmente impactado por el anuncio.

En otra escena, que da una pequeña muestra de lo que está por venir, ‘Loco Rene’ entrega indicios de que podría traer a dos hijos al mundo, de diferentes madres.

“Ella también está embarazada de mí”, afirma el artista urbano, apuntando a otra concursante del espacio, Katherine, con quien ya ha compartido momentos bastante íntimos.

Yessenia, su expareja, que también estaría involucrada, le dice: “No te ha mostrado papeles” y ahí el ‘Tío Rene’ se pone exigente: “Quiero papeles”.

“Ya, si estoy embazada de él, ¿qué hacemos?“, cuestiona Katherine en uno de los primeros cliffhangers de 2026.

El futuro de uno de los “androides” más poderosos de las redes sociales se debería definir muy pronto en el mismo show.

Revisa el episodio completo a continuación:

