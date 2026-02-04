Este miércoles, Esteban Pavez hizo su debut oficial con la camiseta de Alianza Lima, siendo titular en la derrota de su equipo ante 2 de Mayo por la fase previa de la Copa Libertadores.

El excapitán de Colo Colo fue desde el arranque en el cuadro dirigido por Pablo Guede y disputó buenos minutos hasta que sufrió una desafortunada lesión en el segundo tiempo.

Cerca del minuto 75 del encuentro, disputado en Paraguay, el volante fue a pelar una pelota dividida, con la mala fortuna de que un rival le cayó con todo el peso de su cuerpo sobre la pierna izquierda, sufrió un feo movimiento en su rodilla.

El “Huesi” no pudo continuar en cancha y fue reemplazado por Alessandro Burlamaqui. Ya en la banca, las cámaras de la transmisión enfocaron al chileno, quien se veía visiblemente afectado por la lesión.

Para colmo, minutos después de la salida de Pavez, Alianza Lima recibió un golazo de Diego Acosta para el 2 de Mayo, que llegará al partido de vuelta en Perú, el próximo miércoles 11 de febrero, con la ventaja de 1-0.