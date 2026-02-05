Corte de luz en 14 comunas de Santiago este viernes 6 de febrero: revisa si tu sector está afectado / MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

Este viernes 6 de febrero, Enel Distribución aplicará cortes programados de suministro eléctrico en 14 comunas de la Región Metropolitana. La medida se enmarca en labores de mantención, mejora de redes y conexión de nuevos clientes en sectores acotados de la capital.

Según detalló la compañía en su sitio web oficial, estos trabajos requieren la suspensión parcial del servicio por algunas horas. En ese sentido, la empresa informó que “la interrupción del suministro es necesaria para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que se recomienda planificar el día según los horarios comunicados.

Comunas y horarios: así será el corte de luz este viernes en Santiago

Los sectores que estarán sin luz de forma parcial este viernes son:

Lampa: desde las 09:00 hasta las 12:00

Quilicura: Las Violetas (14:00 a 18:00) y Blanco Encalada (10:00 a 16:00).

Huechuraba: desde las 10:00 hasta las 14:00.

Lo Barnechea: desde las 10:30 hasta las 16:30

Conchalí: desde las 10:30 hasta las 16:30

Independencia: desde las 09:30 hasta las 17:30

Renca: desde las 10:00 hasta las 16:00

Quinta Normal: desde las 10:30 hasta las 16:30

Estación Central: desde las 09:00 hasta las 13:00

San Miguel: desde las 11:00 hasta las 17:00

San Joaquín: desde las 10:00 hasta las 17:00

Lo Espejo: desde las 10:00 hasta las 15:00

Maipú: desde las 09:00 hasta las 15:00

La Granja: desde las 10:00 hasta las 17:00