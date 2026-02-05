;

Con sueldos de hasta $6 millones: Ministerio de Hacienda busca trabajadores en Santiago (y así puedes postular)

Las ofertas laborales se encuentran disponibles en línea para postular. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Con sueldos de hasta $6 millones: Ministerio de Hacienda busca trabajadores en Santiago (y así puedes postular)

En distintos momentos del año instituciones, empresas u organismos, publican una serie de ofertas laborales para que personas se unan a sus filas.

Tal es el caso del Ministerio de Hacienda, cartera de Gobierno que está en busca de contratar profesionales en distintas regiones del país.

Revisa también:

ADN

De acuerdo a lo publicado en línea, las remuneraciones dependen de cada rubro pero, en algunos casos, los sueldos podrían llegar hasta los $6 millones.

¿Cuáles son los trabajos disponibles en el Ministerio de Hacienda?

Los empleos disponibles en la cartera de Hacienda son los siguientes:

  • Jefe(a) de Departamento de Tecnologías de la Información (Santiago): $6.628.210 de renta bruta.
  • Diseñador(a) gráfico(a) (Santiago): $3.150.844 de renta bruta.
  • Analista de Operaciones (Copiapó): $1.553.331 de renta bruta.
  • Analista Área de Políticas y Estudios (Santiago): $3.739.815 de renta bruta.
  • Analista de Datos y Estudios (Santiago): $3.739.815 de renta bruta.
  • Profesional Mesa de Servicios, en la Secretaría de Gobierno Digital (Santiago): $2.641.527 de renta bruta.

Para postular, las personas deben ingresar al sitio web de Empleos Públicos (disponible aquí). Tras ello, los interesados tienen que seleccionar “Convocatorias” y luego hacer click en “Ministerio de Hacienda”.

Quienes cumplen con los requisitos, pueden seleccionar la oferta de interés, luego presionar “Ver Bases” y, por último, seguir los pasos que se indican en la plataforma.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad