Con sueldos de hasta $6 millones: Ministerio de Hacienda busca trabajadores en Santiago (y así puedes postular)

En distintos momentos del año instituciones, empresas u organismos, publican una serie de ofertas laborales para que personas se unan a sus filas.

Tal es el caso del Ministerio de Hacienda, cartera de Gobierno que está en busca de contratar profesionales en distintas regiones del país.

De acuerdo a lo publicado en línea, las remuneraciones dependen de cada rubro pero, en algunos casos, los sueldos podrían llegar hasta los $6 millones.

¿Cuáles son los trabajos disponibles en el Ministerio de Hacienda?

Los empleos disponibles en la cartera de Hacienda son los siguientes:

Jefe(a) de Departamento de Tecnologías de la Información (Santiago): $6.628.210 de renta bruta.

Diseñador(a) gráfico(a) (Santiago): $3.150.844 de renta bruta.

Analista de Operaciones (Copiapó): $1.553.331 de renta bruta.

Analista Área de Políticas y Estudios (Santiago): $3.739.815 de renta bruta.

Analista de Datos y Estudios (Santiago): $3.739.815 de renta bruta.

Profesional Mesa de Servicios, en la Secretaría de Gobierno Digital (Santiago): $2.641.527 de renta bruta.

Para postular, las personas deben ingresar al sitio web de Empleos Públicos (disponible aquí). Tras ello, los interesados tienen que seleccionar “Convocatorias” y luego hacer click en “Ministerio de Hacienda”.

Quienes cumplen con los requisitos, pueden seleccionar la oferta de interés, luego presionar “Ver Bases” y, por último, seguir los pasos que se indican en la plataforma.