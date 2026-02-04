Para tener en cuenta: estos son los cuatro documentos clave que debes llevar en el auto para evitar multas en Chile

Todas las personas que conducen un vehículo deben respetar las normas del tránsito. Sin embargo, eso no es todo, ya que los conductores tienen que cumplir con otras obligaciones para evitar multas económicas.

En ese sentido, los dueños de los automóviles deben portar obligatoriamente una serie de documentos en el interior del vehículo.

Hay por lo menos 4 documentos que es esencial llevar en el auto para evitar sanciones económicas.

¿Cuáles son?

Según señala el Club Europeo de Automovilistas en Chile (CEA), los documentos que exige la Ley de Tránsito son los siguientes:

Permiso de circulación.

Revisión Técnica y de Gases.

Certificado de homologación (en vehículos nuevos).

Padrón del vehículo.

Desde CEA señalaron que las personas que sean fiscalizadas y que no cuenten con los tres primeros documentos, podrían sufrir multas de entre 1 y 1,5 UTM. Es decir, montos que van desde los $69.611 a los $104.416, según el valor de la UTM de febrero del 2026.

En tanto, aquellos conductores que no cuenten con el padrón del auto, arriesgan sanciones económicas que oscilan entre 0,2 y 0,5 UTM. Dicho de otra forma, valores que parten en los $13.922 hasta los $34.805.