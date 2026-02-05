Este viernes por la tarde, la acción de la segunda jornada del Campeonato Nacional 2026 arranca en La Florida, fecha que dentro de sus partidos interesantes, tendrá a Huachipato y la Universidad de Chile midiéndose en Talcahuano.

El cuadro ‘acerero’, flamante campeón de la última Copa Chile, comenzó la Liga de Primera con una ajustada derrota a manos de Cobresal en El Salvador, por lo que necesitan sumar confianzas de cara a lo que será sus primeros partidos de Copa Libertadores.

En el visitante, la urgencia es mayor. Los azules no han dejado buenas imágenes en los primeros partidos de año y viene de conseguir un pobre empate sin goles ante Audax, en un duelo que estuvo marcado por los graves incidentes que provocaron sus “hinchas” en galería.

Huachipato vs. la U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Huachipato y la Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 8 de febrero