No tenía vacuna: confirman nuevo caso importado de sarampión en Chile en lactante de 11 meses

El Ministerio de Salud informó que el menor se encuentra en buen estado de salud, ya cumplió su período de aislamiento y registra antecedentes de viaje reciente a México.

Cristóbal Álvarez

Durante la jornada de este jueves, el Ministerio de Salud de Chile confirmó un nuevo caso importado de sarampión en territorio nacional.

Según detalló la autoridad sanitaria, se trata de un lactante de 11 meses, quien presenta antecedentes recientes de viaje a México, país que actualmente registra brotes de esta enfermedad.

Además, se informó que el menor no contaba con el registro de vacunación recomendada para viajeros desde los seis meses de edad.

El paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento”, indicaron desde la cartera.

En paralelo, el Ministerio precisó que los equipos de salud se encuentran realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos, con el objetivo de prevenir una eventual propagación del virus.

Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación”, agregaron.

Finalmente, desde el Minsal recalcaron que Chile mantiene su estatus de “eliminación de sarampión”, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud, al no registrar casos autóctonos de esta enfermedad en el país.

