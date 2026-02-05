“Les rogué que me dejaran sacar a mi hija”: madre relata violenta encerrona en Maipú frente a jardín infantil

Una encerrona se registró en Maipú cuando una mujer de 30 años dejaba a su hija de tres años en un jardín infantil del sector 4 Poniente con Constantinopla, en pleno horario escolar.

De acuerdo con los antecedentes, la madre fue abordada por tres sujetos al momento de estacionar. La víctima logró sacar a la menor del vehículo antes de que los antisociales huyeran con el automóvil y diversas pertenencias.

El capitán Danilo Vauhnik, comisario de la 52ª Comisaría Rinconada, señaló que Carabineros ya inició las diligencias.

“Vamos a realizar levantamiento de cámaras y empadronar testigos para dar con el paradero de estos delincuentes”, indicó, precisando además que la mujer afectada “no tiene ningún tipo de lesión grave”.

“Les rogué que me dejaran sacar a mi hija ”

En su testimonio, la víctima relató el momento del ataque: “Yo iba a dejar a mi hija al jardín y me abordaron tres tipos. Se llevaron la camioneta, pero les rogué que me dejaran sacar a mi hija”.

Añadió que los sujetos “me revisaron la cara, los aros y me sacaron todas las joyas”.

La madre también indicó que vecinos intentaron bloquear la huida, pero desistieron tras escuchar un disparo. Respecto al estado de la menor, afirmó: “Está muy triste, no logra entender la situación, está en shock aún”. Carabineros continúa con la investigación del caso.