Este es el grupo de personas que debe vacunarse contra el sarampión en Chile, uno de los virus más contagiosos del mundo

La confirmación de un caso importado de sarampión en la Región Metropolitana ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias en Chile. La situación se conoció el pasado viernes y apuntó a una mujer de 43 años, tras un viaje internacional.

Según los datos virológicos, se trata de uno de los virus más contagiosos que existen, al punto que nunca ha sido erradicado por completo del planeta. De hecho, tiene hasta un 90% de probabilidad de contagio entre personas no inmunizadas que compartan un mismo espacio

El Ministerio de Salud (Minsal) ha reiterado la importancia de la vacunación contra esta afección, centrando sus esfuerzos especialmente en grupos específicos de la población que presentan mayor vulnerabilidad.

Los menores de edad constituyen el segmento de mayor vulnerabilidad. el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) establece un esquema preventivo obligatorio que contempla la administración de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas en dos etapas clave, con una dosis a los 12 meses y otra a los 36 meses.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión en Chile? La lista de grupos prioritarios

Niños y niñas: Vacunación obligatoria a los 12 y 36 meses. Lactantes entre 6 y 11 meses pueden recibir dosis anticipada si viajan a zonas de alta endemia. Menores de tres años pueden acceder a refuerzo antes de viajes internacionales.

Vacunación obligatoria a los 12 y 36 meses. Lactantes entre 6 y 11 meses pueden recibir dosis anticipada si viajan a zonas de alta endemia. Menores de tres años pueden acceder a refuerzo antes de viajes internacionales. Personas nacidas entre 1971 y 1981: Deben revisar su carnet de vacunación si viajarán a países con circulación del sarampión. En caso de no contar con registro, pueden recibir refuerzo en vacunatorios públicos o privados en convenio.

Deben revisar su carnet de vacunación si viajarán a países con circulación del sarampión. En caso de no contar con registro, pueden recibir refuerzo en vacunatorios públicos o privados en convenio. Trabajadores y estudiantes que viajen al extranjero: Quienes necesiten certificado de vacunación para fines laborales o académicos pueden acudir a vacunatorios habilitados con sus antecedentes de viaje.

Según precisó el Dr. Jorge Vilches, jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, "Chile mantiene su estatus como país libre de transmisión endémica de sarampión desde el año 1993, que otorga la Organización Panamericana de la Salud“.