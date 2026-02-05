“Con profundo pesar y desazón”: Huachipato cuestiona a las autoridades por no autorizar hinchas para su duelo ante la U

Luego de las reuniones de emergencia realizadas en las últimas horas, finalmente el partido entre Huachipato y Universidad de Chile se disputará en el horario asignado inicialmente por la ANFP: el domingo 8 de febrero, a las 12:00 horas, pero sin público en Talcahuano.

Esta decisión afecta directamente a la administración del conjunto “acerero”, que no podrá percibir ingresos por la venta de entradas, más aún considerando que pretendían recibir hinchas de la U para contar con un estadio lleno. Ante esta determinación, el cuadro “siderúrgico” se pronunció a través de sus redes sociales.

“Con profundo pesar y desazón, comunicamos a nuestros hinchas y a la comunidad en general que, con el objeto de dar continuidad al Campeonato Nacional de Fútbol Profesional de Primera División, nuestro club Huachipato FC se ha visto en la obligación, según las condiciones impuestas por las autoridades pertinentes, de presentar una solicitud para la realización del partido ante Universidad de Chile, a disputarse el 8 de febrero de 2026 a las 12:00 horas, sin considerar la presencia de público en las tribunas del Estadio Huachipato CAP”, señalaron en un comunicado.

“Nuestro club, durante las diversas reuniones sostenidas, sostuvo en todo momento la postura de recibir tanto público local como visitante, la que lamentablemente fue rechazada”, agregaron en el escrito.

“Huachipato FC siempre respetará y acatará, bajo la normativa vigente, las recomendaciones, condiciones y determinaciones impuestas por las autoridades, aun cuando no las comparta”, sentenciaron desde el club.