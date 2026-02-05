;

“Con profundo pesar y desazón”: Huachipato cuestiona a las autoridades por no autorizar hinchas para su duelo ante la U

“Huachipato FC siempre respetará y acatará, bajo la normativa vigente, las recomendaciones, condiciones y determinaciones impuestas por las autoridades, aun cuando no las comparta”, señalaron los “acereros” en un comunicado.

Javier Catalán

FOTO: RODRIGO FUICA/UNO NOTICIA

FOTO: RODRIGO FUICA/UNO NOTICIA / Pablo Ovalle Isasmendi

Luego de las reuniones de emergencia realizadas en las últimas horas, finalmente el partido entre Huachipato y Universidad de Chile se disputará en el horario asignado inicialmente por la ANFP: el domingo 8 de febrero, a las 12:00 horas, pero sin público en Talcahuano.

Esta decisión afecta directamente a la administración del conjunto “acerero”, que no podrá percibir ingresos por la venta de entradas, más aún considerando que pretendían recibir hinchas de la U para contar con un estadio lleno. Ante esta determinación, el cuadro “siderúrgico” se pronunció a través de sus redes sociales.

Con profundo pesar y desazón, comunicamos a nuestros hinchas y a la comunidad en general que, con el objeto de dar continuidad al Campeonato Nacional de Fútbol Profesional de Primera División, nuestro club Huachipato FC se ha visto en la obligación, según las condiciones impuestas por las autoridades pertinentes, de presentar una solicitud para la realización del partido ante Universidad de Chile, a disputarse el 8 de febrero de 2026 a las 12:00 horas, sin considerar la presencia de público en las tribunas del Estadio Huachipato CAP”, señalaron en un comunicado.

Revisa también:

ADN

“Nuestro club, durante las diversas reuniones sostenidas, sostuvo en todo momento la postura de recibir tanto público local como visitante, la que lamentablemente fue rechazada”, agregaron en el escrito.

“Huachipato FC siempre respetará y acatará, bajo la normativa vigente, las recomendaciones, condiciones y determinaciones impuestas por las autoridades, aun cuando no las comparta”, sentenciaron desde el club.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad