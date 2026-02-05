;

Estudio establece edad en que comienza a aumentar el riesgo de infarto en hombres

La investigación siguió durante décadas a más de cinco mil personas y detectó diferencias tempranas por género.

Javiera Rivera

Un reciente estudio internacional advirtió que el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en hombres comienza a aumentar antes que en mujeres, marcando un punto de inflexión temprano que podría obligar a replantear las estrategias de prevención.

La investigación, publicada en Journal of the American Heart Association, siguió durante aproximadamente 34 años la salud de 5.112 personas que tenían entre 18 y 30 años al inicio del estudio en la década de 1980.

Según explicó la epidemióloga Alexa Freedman, de la Universidad Northwestern, “la enfermedad cardíaca se desarrolla durante décadas, con marcadores tempranos detectables desde la adultez joven”, por lo que el control precoz podría ayudar a reducir riesgos a largo plazo.

Los resultados mostraron que a partir de los 35 años comienzan a evidenciarse diferencias entre hombres y mujeres en la incidencia de enfermedades cardiovasculares, especialmente en la enfermedad coronaria, principal causa de infartos.

En promedio, los hombres alcanzan una incidencia del 5% de enfermedades cardiovasculares cerca de los 50,5 años, unos siete años antes que las mujeres.

Si bien factores como presión arterial, colesterol, niveles de azúcar, tabaquismo y peso corporal influyen en estas diferencias, el estudio señala que no explican completamente la brecha entre ambos sexos.

En ese sentido, los investigadores apuntan que variaciones hormonales y metabólicas podrían tener un rol adicional.

Los autores enfatizaron que las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres, pero advirtieron que fomentar controles preventivos en hombres jóvenes podría ser clave para disminuir la probabilidad de eventos graves.

