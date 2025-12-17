;

Humo en la región Metropolitana: recomendaciones para proteger tu salud y así es la calidad del aire en tu comuna

Uno de los siniestros que genera más preocupación es el que se registra en San Pedro de Melipilla, el cual cubrió con una nube de humo la capital.

Al menos 5 comunas de Chile se encuentran bajo alerta roja, debido a incendios forestales que se mantienen en combate.

De ellos, el más grave es el que se registra en la localidad de San Pedro de Melipilla, en la región Metropolitana, donde las llamas ya han consumido 1.870 hectáreas.

Las llamas destruyeron 3 casas, lo cual dejó 5 personas damnificadas, mientras que una enorme nube de humo cubrió la capital, por lo cual las autoridades entregaron recomendaciones para proteger la salud ante este escenario.

Humo en la región Metropolitana: recomendaciones para proteger tu salud

El humo de un incendio puede dañar los ojos, irritar el sistema respiratorio y empeorar la condición de salud de las personas que padecen problemas cardíacos, pulmonares y respiratorios.

Por lo mismo, se recomienda que los grupos de riesgo, como embarazadas, niños, niñas, personas mayores, asmáticas o con EPOC, permanezcan en sus domicilios y evitar la exposición directa al humo.

También se recomendó:

  • Cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso del humo al interior del inmueble.
  • Sellar los espacios entre el suelo y las puertas, con paños húmedos.
  • Mientras esté al interior del inmueble con puertas y ventanas cerradas, evite generar fuentes de combustión (evitar fumar, prender inciensos, velas, otros)
  • Cubrir boca y nariz con un paño húmedo para no inhalarlo.
  • Si no se puede estar al interior del inmueble por altas temperaturas de la temporada estival/final de primavera, en lo posible, intente trasladarse a otras zonas sin la presencia de humo.
  • Evitar hacer actividad física al aire libre.
  • Actuar con calma y acatar las indicaciones de las autoridades y de los equipos de respuesta.

¿Cómo revisar la calidad de aire en tu comuna por el humo?

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire habilitó un mapa con la situación de cada comuna y región del país.

Puedes revisar la situación del aire en el visor, al cual puedes acceder pinchando acá <<.

