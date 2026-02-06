Ñam pone la mesa en San Valentín: conoce cuatro recetas especiales para hacer en casa este 14 de febrero
El foco está puesto en apostar por los ingredientes de la temporada veraniega y disfrutar sus sabores de la mejor forma posible.
El festival Ñam invita a celebrar el Día de San Valentín con una propuesta que transforma la fecha en una experiencia sensorial centrada en productos de temporada, creatividad culinaria y cultura gastronómica consciente.
En la antesala de su edición 2026, que se celebrará los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque Padre Hurtado, nos invitan a celebrar la época de verano como un momento ideal y territorio fértil para una cocina y coctelería alineadas con el origen y la frescura de los ingredientes.
La instancia culinaria organizada por la Fundación Gastronomía Social posiciona la mesa y la barra como espacios clave de encuentro, donde frutas, verduras, hierbas y materias primas estivales lideran preparaciones que respetan los ciclos naturales.
Revisa también:
El festival Ñam redefine San Valentín no solo como ocasión para regalar o cenar fuera, sino como invitación a cocinar con atención y, de forma especial, a elegir ingredientes de estación.
Es por eso que comparten algunas propuestas creadas especialmente para este día tan especial de febrero:
Salmón, Papas y Guisantes
Restaurante: Oda
Ingredientes (para dos personas):
– 2 filetes de salmón de 180 a 200 grs c/u
– 20 gr de aceite de oliva extra virgen
– Sal y pimienta, cantidad necesaria
– 120 gr de papa en cubos de 1 cm
– 60 gr de habas peladas
– 60 gr de arvejitas
– 120 gr de crema de leche
– 20 gr de agua
– Sal y pimienta (cantidad necesaria)
– 5 gr de tomillo fresco
– 30 gr de mantequilla
– 15 gr de alcaparras
Preparación:
– Secar muy bien los filetes de salmón y salpimentar, dejar a temperatura ambiente 30 min antes de cocinar en la sartén.
– Calentar un sartén y agregar el aceite de oliva a las piezas de salmón (no al sartén), cuando se vea que está a buena temperatura, sellar por sus cuatro caras, uno a dos minutos por cada cara dependiendo el punto de cocción de preferencia. Agregar una cucharada de mantequilla de alcaparras y servir.
– Cocinar las papas a partir de agua fría con sal unos 5 a 8 minutos, retirar y enfriar. En la misma agua ya caliente agregar habas y arvejas, cocinar por 3 minutos, retirar y enfriar.
– Calentar un sartén y agregar la crema, cuando hierva agregar las papas, arvejas y habas. Salpimentar y agregar agua de ser necesario para soltar. Agregar tomillo fresco y servir. Calentar la mantequilla en un sartén hasta que se funda y agregar alcaparras. Reservar.
Esmeralda
Bar: Siam Thai
Ingredientes (para dos personas):
– 60 ml ron blanco
– 90 ml licor de fruta (preparado con: 1000 gr de melón congelado, 400 ml de agua, 100 ml de syrup strong, 500 ml de licor de durazno, 500 ml de licor de melón, 25 g de ácido cítrico y 5 gr de sal fina)
– 4 gotas de salmuera de alcaparrón
– 2 hojas de albahaca
– Top soda
Gelificación de fruta:
– 2 g de agar-agar
Preparación:
Licor de fruta
– Añadir a la licuadora el melón congelado junto con agua y mezclar. Filtrar hasta obtener 700 ml de jugo de melón.
– Agregar el syrup strong, el licor de durazno, el licor de melón, el ácido cítrico y la sal fina.
– Batchear y reservar.
Gelificación:
– Mezclar en la licuadora 120 ml de licor de fruta junto con el agar-agar hasta obtener una mezcla homogénea. Llevar a cocción hasta romper el hervor y verter en molde.
– Reservar en frío hasta que se gelifique, desmoldar y mantener en frío.
Montaje:
– En dos vasos largos con hielo cristalino de igual longitud, verter directamente en cada uno:
– 45 ml de licor de fruta
– 30 ml de ron
– 2 gotas de salmuera de alcaparrón
– Completar con soda.
– Terminar cada cóctel con una hoja de albahaca y un trozo de gelificación de fruta.
Lengua chacarera
Restaurante: La Fuente Chilena
Ingredientes (para dos personas):
– 2 unidades de pan criollo
– 340 gr de lengua laminada
– 160 gr de mayonesa
– 230 gr de tomates frescos, pelados y laminados
– 190 gr de porotos verde cocido
– 50 gr de ají verde cristal que aporta picor y aroma
– Un chorrito de aceite para freír
Preparación:
– Abrir los panes en dos mitades (tapa y base).
– Disponer una película de aceite en plancha, colocar la lengua y sellar por ambos lados.
– Tostar ambas partes del pan criollo (tapa y base) en la plancha por dos minutos.
– Sobre la base ya tostada, disponer las láminas de lengua caliente y doradas.
– Sobre la lengua colocar el tomate pelado laminado, el poroto verde cocido y luego el ají verde cristal.
– Sobre la tapa del pan untar la mayonesa y tapar el sánguche. Disfrutar.
El jardín de los aviadores
Bar: Siete Negronis
Ingredientes (para dos personas):
– 120 ml de Gin (London Dry).
– 60 ml de St Germain (licor de Flor de Sauco) (en caso que prefieran no nombrar marca.
– 60 ml de jugo de limón.
– 45 ml parte de goma simple.
Preparación:
– Se coloca todo en una coctelera con mucho hielo.
– Se bate enérgicamente hasta que la coctelera esté bien helada.
– Colar muy bien al servir y decorar, como en el bar, con un pétalo de rosa para complementar el aroma y, obviamente, para enamorar.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.