Ñam pone la mesa en San Valentín: conoce cuatro recetas especiales para hacer en casa este 14 de febrero

El festival Ñam invita a celebrar el Día de San Valentín con una propuesta que transforma la fecha en una experiencia sensorial centrada en productos de temporada, creatividad culinaria y cultura gastronómica consciente.

En la antesala de su edición 2026, que se celebrará los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque Padre Hurtado, nos invitan a celebrar la época de verano como un momento ideal y territorio fértil para una cocina y coctelería alineadas con el origen y la frescura de los ingredientes.

La instancia culinaria organizada por la Fundación Gastronomía Social posiciona la mesa y la barra como espacios clave de encuentro, donde frutas, verduras, hierbas y materias primas estivales lideran preparaciones que respetan los ciclos naturales.

El festival Ñam redefine San Valentín no solo como ocasión para regalar o cenar fuera, sino como invitación a cocinar con atención y, de forma especial, a elegir ingredientes de estación.

Es por eso que comparten algunas propuestas creadas especialmente para este día tan especial de febrero:

Salmón, Papas y Guisantes

Restaurante: Oda

Ingredientes (para dos personas) :

– 2 filetes de salmón de 180 a 200 grs c/u

– 20 gr de aceite de oliva extra virgen

– Sal y pimienta, cantidad necesaria

– 120 gr de papa en cubos de 1 cm

– 60 gr de habas peladas

– 60 gr de arvejitas

– 120 gr de crema de leche

– 20 gr de agua

– Sal y pimienta (cantidad necesaria)

– 5 gr de tomillo fresco

– 30 gr de mantequilla

– 15 gr de alcaparras

Preparación :

– Secar muy bien los filetes de salmón y salpimentar, dejar a temperatura ambiente 30 min antes de cocinar en la sartén.

– Calentar un sartén y agregar el aceite de oliva a las piezas de salmón (no al sartén), cuando se vea que está a buena temperatura, sellar por sus cuatro caras, uno a dos minutos por cada cara dependiendo el punto de cocción de preferencia. Agregar una cucharada de mantequilla de alcaparras y servir.

– Cocinar las papas a partir de agua fría con sal unos 5 a 8 minutos, retirar y enfriar. En la misma agua ya caliente agregar habas y arvejas, cocinar por 3 minutos, retirar y enfriar.

– Calentar un sartén y agregar la crema, cuando hierva agregar las papas, arvejas y habas. Salpimentar y agregar agua de ser necesario para soltar. Agregar tomillo fresco y servir. Calentar la mantequilla en un sartén hasta que se funda y agregar alcaparras. Reservar.

Esmeralda

Bar: Siam Thai

Ingredientes (para dos personas) :

– 60 ml ron blanco

– 90 ml licor de fruta (preparado con: 1000 gr de melón congelado, 400 ml de agua, 100 ml de syrup strong, 500 ml de licor de durazno, 500 ml de licor de melón, 25 g de ácido cítrico y 5 gr de sal fina)

– 4 gotas de salmuera de alcaparrón

– 2 hojas de albahaca

– Top soda

Gelificación de fruta:

– 2 g de agar-agar

Preparación :

Licor de fruta

– Añadir a la licuadora el melón congelado junto con agua y mezclar. Filtrar hasta obtener 700 ml de jugo de melón.

– Agregar el syrup strong, el licor de durazno, el licor de melón, el ácido cítrico y la sal fina.

– Batchear y reservar.

Gelificación:

– Mezclar en la licuadora 120 ml de licor de fruta junto con el agar-agar hasta obtener una mezcla homogénea. Llevar a cocción hasta romper el hervor y verter en molde.

– Reservar en frío hasta que se gelifique, desmoldar y mantener en frío.

Montaje :

– En dos vasos largos con hielo cristalino de igual longitud, verter directamente en cada uno:

– 45 ml de licor de fruta

– 30 ml de ron

– 2 gotas de salmuera de alcaparrón

– Completar con soda.

– Terminar cada cóctel con una hoja de albahaca y un trozo de gelificación de fruta.

Lengua chacarera

Restaurante: La Fuente Chilena

Ingredientes (para dos personas) :

– 2 unidades de pan criollo

– 340 gr de lengua laminada

– 160 gr de mayonesa

– 230 gr de tomates frescos, pelados y laminados

– 190 gr de porotos verde cocido

– 50 gr de ají verde cristal que aporta picor y aroma

– Un chorrito de aceite para freír

Preparación :

– Abrir los panes en dos mitades (tapa y base).

– Disponer una película de aceite en plancha, colocar la lengua y sellar por ambos lados.

– Tostar ambas partes del pan criollo (tapa y base) en la plancha por dos minutos.

– Sobre la base ya tostada, disponer las láminas de lengua caliente y doradas.

– Sobre la lengua colocar el tomate pelado laminado, el poroto verde cocido y luego el ají verde cristal.

– Sobre la tapa del pan untar la mayonesa y tapar el sánguche. Disfrutar.

El jardín de los aviadores

Bar: Siete Negronis

Ingredientes (para dos personas) :

– 120 ml de Gin (London Dry).

– 60 ml de St Germain (licor de Flor de Sauco) (en caso que prefieran no nombrar marca.

– 60 ml de jugo de limón.

– 45 ml parte de goma simple.

Preparación :

– Se coloca todo en una coctelera con mucho hielo.

– Se bate enérgicamente hasta que la coctelera esté bien helada.

– Colar muy bien al servir y decorar, como en el bar, con un pétalo de rosa para complementar el aroma y, obviamente, para enamorar.