Día de la Piscola 2026: Este es el mejor pisco del mundo y que puedes conseguir por menos de 20 mil pesos

Este domingo 8 de febrero se celebrará una nueva versión del día de la piscola. Conoce más detalles a continuación.

Nicolás Lara Córdova

Getty Images

Getty Images / Leonardo Silveira

El próximo 8 de febrero se celebra una nueva versión del Día de la Piscola, celebración creada en 2003 por las productoras de pisco para conmemorar el consumo de este trago.

Si quieres celebrar de manera “premium” este día y por un precio accesible puedes optar por el Pisco Bou Legado Reservado de 40°.

En 2025, este pisco ganó la edición del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2025, una de las competencias más importantes del mundo de esta bebida.

Este pisco lo puedes conseguir por menos de 20 mil pesos en su página oficial. Actualmente tiene un valor de mercado de $19.990.

El otro pisco ‘premium’ que puedes conseguir por un precio accesible

Otro de los piscos que obtuvieron la medalla de oro en dicha competencia fue el Pisco Nontay Transparente de 40°.

Este puede ser conseguido en el mercado por un valor de $21.990.

