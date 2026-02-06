;

VIDEO. “El Festival de Viña te da el certificado de si sos groso o no”: Los Auténticos Decadentes valoran el mercado musical chileno a nivel internacional

La popular banda argentina repasó su cercana conexión con Chile y anticipan su gran show de celebración por los 30 años del álbum ‘Mi Vida Loca’.

Los Auténticos Decadentes, una de las bandas argentinas más populares de las últimas décadas, estuvieron en un nuevo capítulo de Ciudadano ADN para conversar sobre el tour de celebración por los 30 años del álbum Mi Vida Loca y el vínculo especial que tienen con Chile, cargado de anécdotas.

Como primer punto, Gatón hace referencia a la época del año en la que regresan a tierras chilenas: “En febrero, qué más queremos...”, expresó, asegurando que tienen “de los mejores” recuerdos.

Asimismo, destacó un vínculo especial que mantienen con el público chileno, señalando que “hemos pasado de todo (...) hemos vivido muchas cosas”.

Aparte, el primer Viña (...) éramos malísimos, veníamos regalados y nos fue re bien”, recordó de forma especial uno de los rostros principales de la agrupación.

Ambos invitados reconocen la importancia que tiene Chile en la carrera de muchos artistas trasandinos, siendo parte de los primeros pasos en la internacionalización.

En la misma línea, cuando ya se logra escalar más alto, afirmar la trayectoria, Gastón sostiene que “el Festival de Viña te da el certificado de si sos groso o no”.

Chile es un mercado espectacular, a nivel show y movidas que hay alrededor de la música”, agregó, valorando la importancia y espacio que se le da a este tipo de arte en comparación a otros países.

“Fuera de Argentina, es el primer país más importando donde puedes ir (...) Chile es el mercado más importante. Y te digo más, Chile es el país que más escucha los decadentes“, complementó, aludiendo a las estadísticas de Spotify.

Show en el Movistar Arena

En esta particular historia que existe entre Los Auténticos Decadentes y Chile, seguramente quedan varios capítulos más por escribirse, pero el siguiente será este sábado 7 de febrero de 2026.

La icónica banda se presentará en el Movistar Arena con el tour de celebración por los 30 años de su disco Mi Vida Loca, un evento especial que marca el reencuentro masivo con su público.

Fue un disco muy emblemático y muy importante para nuestra carrera, porque fue en un momento en el que pudimos proyectarnos más allá de las fronteras nuestras, de los países limítrofes”, reflexionó Gustavo ‘Nito’ Montecchia.

Aún puedes comprar las últimas entradas disponibles a través de Puntoticket.

