Multas por apagón masivo en Chile: sanciones por corte de luz en 2025 podrían llegar hasta los $8 mil millones / Agencia Uno

Durante los próximos días, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) cerrará la primera etapa de la investigación por el apagón masivo registrado a inicios del año pasado, un proceso que permitirá definir sanciones que podrían superar los $8 mil millones por empresa.

Además, la indagatoria contempla la entrega de un informe clave al Presidente Gabriel Boric sobre el futuro del contrato con Enel Distribución.

El próximo 25 de febrero se cumplirá un año del corte de suministro que dejó a miles de personas sin electricidad durante varias horas en gran parte del país, tras una falla registrada en el norte de Chile. A pocos días de ese aniversario, desde la SEC confirmaron que la indagatoria se encuentra en su fase final.

Según los antecedentes recopilados, una falla humana habría provocado un efecto en cadena, marcado por errores de comunicación y la ausencia de un plan de emergencia adecuado. En ese escenario, las principales responsabilidades recaerían en Transelec e Interchile, que arriesgan multas de hasta $8 mil millones cada una .

En ese contexto, también podrían ser sancionados directivos del Coordinador Eléctrico Nacional, con montos menores.

La superintendenta del ramo, Marta Cabezas, sostuvo que “esta investigación ya está en sus últimos episodios y en las próximas semanas podría haber noticias relacionadas con el cierre de los procesos administrativos”, destacando además la rapidez con que se desarrolló el análisis.

El futuro de Enel

En paralelo, febrero será un mes clave para el sistema eléctrico, ya que la SEC también concluirá el proceso de caducidad que evalúa la continuidad del contrato con Enel Distribución, tras las reiteradas fallas registradas durante el invierno de 2024 en la Región Metropolitana.

El informe será entregado en los próximos días al Presidente Boric, quien deberá definir el futuro del vínculo entre el Estado y la empresa de origen italiano.

Sobre este punto, la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, María Isabel González, advirtió que terminar el contrato podría traer consecuencias negativas en el corto plazo.

“No creo que sea una buena solución cambiar a la empresa, porque es un proceso largo y complejo. Lo que se espera es que no vuelvan a ocurrir estas fallas y que todos los actores tomen medidas”, afirmó.

Finalmente, la SEC también avanza en la reliquidación del Valor Agregado de Distribución, proceso que definirá el costo futuro de la energía, considerando una deuda pendiente cercana a los US$800 millones con las empresas distribuidoras.