Durante esta jornada se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero de 2026, el cual tuvo una variación mensual de 0,4%. Sin embargo, el dato más importante fue que la variación a doce meses se ubicó en 2,8%, algo que no ocurría desde 2021.

En conversación con ADN Hoy, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que esto es “una muy buena noticia”.

“Que la inflación llegue a 2,8% es algo que se esperaba para este primer trimestre del año, pero que ocurra en enero y de forma tan marcada es muy bueno", agregó.

En esa línea, el secretario de Estado indicó que “cuando uno tiene la inflación que tuvo el Gobierno cuando partimos, significa que estás obligado a crecer poco en los años que vienen, porque así se baja la inflación”.

“Lo que nos tocó a nosotros, de hecho, fue vivir las consecuencias de esa crisis donde la inflación estaba desatada y, por lo tanto, la economía se tenía que enfriar”, complementó.

Economía de emergencia

Por otro lado, el jefe de la billetera fiscal se refirió a la “economía de emergencia”, término acuñado por la administración entrante, indicando que “la inflación está en 2,8%; los salarios llevan 34 meses al alza en términos reales; se han creado casi 700 mil empleos durante este período y estamos en una tasa de desempleo que ya está al nivel prepandemia”.

“La pobreza bajó en 600 mil personas. Entre el 2022 y el 2024, la inversión creció, y para 2025 se espera un 7,0% de crecimiento este año. La exportaciones subieron 7,9% durante el 2025; la productividad, que tiene que ver con el crecimiento a largo plazo, por primera vez en más de 10 años, sacando datos de pandemia, creció por dos años seguidos (2024 y 2025). Y la deuda pública por primera vez en 18 años se frenó”, añadió.

Según la opinión de Grau, “si hay alguien que tuvo una emergencia económica, fue el segundo gobierno del presidente Piñera”.

En tanto, ante las críticas por déficit fiscal, el ministro de Hacienda dijo que “todo eso ha sido reconocido, pero es importante decirlo, nosotros partimos como gobierno con un déficit fiscal que era más del doble que este. De hecho, el déficit fiscal estuvo casi por el doble de lo que se pronosticaba al inicio de ese de ese año".

En ese sentido, el secretario de Estado detalló que “el gasto fiscal fue menor de lo que se esperaba. Por lo tanto, este este dato que tuvimos en términos de déficit fiscal no tiene que ver con que nosotros hayamos gastado más de lo que estaba comprometido

“Lo que ocurre es que los ingresos también han ido bajando respecto al producto del país. ¿Y por qué está pasando eso? Bueno, está pasando por distintas razones. Una de esas es el impuesto de primera categoría de las grandes empresas, donde uno recaudaba cerca 3,5 puntos del PIB antes de la pandemia, pero ahora estamos recaudando entre 3,1 y 3,2″, dijo.

“Es decir, la economía está rindiendo como un todo menos en términos de impuesto de primera categoría”, complementó.

Finalmente, Grau dijo tras el IPC de enero que “el gobierno que viene va a tener todas las condiciones para crecer más por dos razones: la macroeconomía está ordenada, y porque también hemos hecho reformas que permiten crecer más”.

“Ellos, a diferencia de lo que nos pasó a nosotros, pueden aumentar el crecimiento ahora. No tienen que bajar el crecimiento como estuvimos obligados nosotros como país a comienzo de nuestro periodo”, agregó.

Finalmente, el ministro citó al expresidente del Banco Central, Roberto Zahler. “Él lo dijo: ‘no recuerdo un gobierno que haya partido con mejores condiciones macroeconómicas que este’”, cerró.