Alerta sanitaria: Minsal ordena retirar choritos en lata de esta marca por riesgo de botulismo / Stefan Tomic

El Ministerio de Salud (Minsal) instruyó el retiro inmediato de un lote específico de choritos en conserva con aceite marca Antartic, tras detectar un posible riesgo de contaminación con la bacteria Clostridium botulinum, asociada a cuadros graves de botulismo.

Según informó la autoridad sanitaria, el producto afectado corresponde a latas de 190 gramos, lote L 23 12 25, elaboradas el 23 de diciembre de 2025 y con fecha de vencimiento en diciembre de 2029, producidas por la empresa Pesquera Trans Antartic Ltda.

El Minsal explicó que la presencia de esta bacteria puede generar botulismo, una enfermedad severa que se desarrolla al ingerir alimentos contaminados con toxinas que suelen formarse en conservas defectuosas o mal procesadas.

Los síntomas afectan principalmente al sistema nervioso y pueden aparecer entre 12 y 36 horas después del consumo. Entre las señales de alerta se incluyen:

Visión borrosa o doble

Dificultad para hablar o tragar

Debilidad muscular progresiva

Parálisis

Llamado a la población

La autoridad sanitaria solicitó a quienes tengan el producto involucrado en sus hogares que no lo consuman y lo mantengan fuera de uso mientras continúa la investigación.

En paralelo, se están realizando inspecciones en las instalaciones de elaboración y envasado, análisis de laboratorio y acciones de fiscalización para asegurar el retiro del producto del mercado. Además, se inició un sumario sanitario contra la planta responsable.

El Minsal reiteró la importancia de revisar los datos de los alimentos en conserva antes de consumirlos y acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas compatibles con intoxicación alimentaria.