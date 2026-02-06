Día de la piscola 2026 en Chile: cuándo se celebra y cuáles son las promociones

Si de brebajes se habla, sin duda uno que no puede faltar es la piscola. Bebida alcohólica que se prepara a base de bebida cola, pisco y hielo.

Ahora, diversas empresas y locales ya han definido sus actividades, descuentos y ofertas de cara al día de la piscola 2026.

La Asociación de Productores de Pisco desde el año 2003 que conmemoran una fecha específica del año para celebrar al brebaje.

Cuándo es el día de la piscola y qué promociones hay

El día de la piscola se celebra en Chile cada 8 de febrero y este año la celebración cae día domingo. A continuación las promociones que hay:

2x1 en KrossBar por Pisco Mal Paso

Este sábado 7 y domingo 8 de febrero, los locales de Factoría Italia, Orrego Luco, BordeRío, Mall Sport, Concepción y Antofagasta (excepto aeropuerto) tendrán descuentos de 2x1 en piscolas MalPaso.

Booz: ofertas en piscos por mayor y al detalle

Para ver las ofertas hay que ingresar al sitio web (disponible aquí).

Bar Magazine (Concepción)

Desde el 2 al 8 de febrero se realizan una serie de actividades y descuentos en piscolas.

Pisco MalPaso

La marca regalará una promoción cada 10 minutos durante el próximo 8 de febrero, siguiendo los pasos.

Mi Coca Cola

El sitio web Mi CocaCola tendrá descuentos en distintos piscos a propósito del día de la piscola (disponible aquí).