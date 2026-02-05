Aumenta la caída del cabello en Chile: esta es la causa que explicaría el alza de casos en mujeres / fotolgahan

Un aumento sostenido en las consultas por caída repentina del cabello en mujeres preocupa a especialistas en salud capilar en Chile.

Según datos médicos, hasta un 30% de las mujeres desarrollará algún tipo de alopecia a lo largo de su vida. Uno de los diagnósticos más frecuentes actualmente es el efluvio telógeno.

Se trata de una caída generalizada del cabello que puede manifestarse semanas o meses después de un evento desencadenante, como estrés intenso, embarazo, postparto o dietas restrictivas.

“El efluvio telógeno se diferencia de otros tipos de alopecia porque no destruye el folículo capilar”, explicó el especialista en implante capilar de Clínica Témpora, Nicolás Herrera. “Es un proceso reversible”, agregó.

Señales tempranas que podrían alertar una caída del cabello

Especialistas advierten que existen síntomas tempranos que pueden alertar sobre una caída inminente, entre ellos:

Cabello más fino o frágil de lo habitual

Mayor cantidad de pelo en la ducha o la almohada

Menor volumen al peinarse

Picazón o molestias en el cuero cabelludo

Además, el estrés crónico puede elevar los niveles de cortisol, afectando la nutrición y el flujo sanguíneo del folículo capilar, lo que podría agravar distintos tipos de alopecia.

Qué hacer ante la caída del cabello

Ante estos síntomas, los expertos recomiendan evitar la automedicación y consultar oportunamente. Asimismo, sugieren mantener una alimentación equilibrada, un buen descanso y reducir el estrés, además de evitar el uso excesivo de calor o productos químicos agresivos.