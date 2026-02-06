Ministro Cordero destaca “lo bueno” de los incidentes en el Estadio Nacional: “Los hinchas entendieron que no es posible solidarizar con delincuentes” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este viernes a los graves incidentes provocados por barristas de la U. de Chile en el Estadio Nacional, durante el partido contra Audax Italiano que se disputó la semana pasada.

“En el caso de los hechos que ocurrieron en el Estadio Nacional, la exigencia de seguridad privada adicional que se le solicitó al club, la cumplió”, partió señalando Cordero.

“Carabineros de Chile ingresó físicamente al lugar donde estaba ocurriendo el incidente. Y yo creo que no hay recuerdos, en las últimas décadas, de que la barra de la Universidad de Chile hubiese aplaudido a Carabineros cuando ingresó. Para nosotros es bien relevante que los propios clubes y sus hinchadas puedan separar a quienes cometen ilícitos", destacó el ministro.

Según Luis Cordero, lo que sucedió el viernes pasado en el Estadio Nacional “demuestra que los hinchas de los clubes han entendido que no es posible solidarizar con delincuentes. En esa barra en particular hay piños que están siendo investigados por tráfico de drogas. Varios de ellos se encuentran presos”.

“Esas barras utilizan los piños como mecanismo de reclutamiento para cometer delitos en otros lugares. A nosotros nos parece que, de todo lo malo que sucedió ese día, una de las cosas buenas es que las hinchadas separan hoy día la importancia del orden al interior del estadio para disfrutar de un evento deportivo”, concluyó.