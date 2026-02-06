Baja de última hora sacude a Everton antes de visitar a Colo Colo: golpe inesperado en Viña

Colo Colo y Everton de Viña del Mar animarán uno de los duelos más atractivos de la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, cuando se enfrenten este sábado desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

Tanto el “Cacique” como los “Ruleteros” llegan con la obligación de ganar tras caer en sus respectivos estrenos. El equipo de Fernando Ortiz perdió ante Deportes Limache, mientras que los dirigidos por Javier Torrente fueron superados por Unión La Calera.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para Everton. En los últimos días dejaron partir a su capitán Álvaro Madrid, quien fichó precisamente por los albos, y ahora sufrieron una nueva y sensible baja de cara a su visita a Macul.

Según informó el periodista Diego Peralta, Benjamín Berríos, volante formado en Colo Colo, sufrió un desgarro en su gemelo y se perderá el partido de este sábado, sumándose a la baja de Hugo Valladares, quien fue expulsado en la primera fecha.

Con este escenario, Cristopher Barrera asoma como el principal candidato para ingresar al once titular de Everton, ocupando el lugar de Berríos en una zona clave del mediocampo ruletero.