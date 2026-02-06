;

Inflación en Chile baja de 3% por primera vez desde julio de 2021: IPC anual llegó a 2,8%

La cifra correspondiente al mes de enero anotó una variación mensual de 0,4%.

Juan Castillo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en enero de 2026 una variación mensual de 0,4%, según el último informe oficial.

Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza el 0,4%, mientras que la variación a doce meses se ubicó en 2,8%, marcando un hito relevante para el bolsillo de los hogares.

Este registro confirma que la inflación anual volvió a situarse bajo el 3%, algo que no ocurría desde julio de 2021, antes del fuerte ciclo inflacionario asociado a la pandemia, los retiros de fondos previsionales y los shocks externos. El dato refuerza la tendencia de desaceleración de los precios observada durante los últimos trimestres.

De acuerdo con el detalle del informe, diez de las trece divisiones que componen la canasta del IPC presentaron incidencias positivas en la variación mensual, mientras que solo tres mostraron bajas, moderando el alza general.

Alcohol, tabaco y salud presionan los precios

Entre las divisiones que más influyeron en el aumento del índice destacó bebidas alcohólicas y tabaco, con un alza de 3,1%, aportando 0,109 puntos porcentuales. Le siguió el ítem salud, que subió 1,2%, con una incidencia de 0,102 pp.

En términos generales, el informe consignó que “las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,381 puntos porcentuales”, reflejando aumentos más acotados, pero extendidos en distintos bienes y servicios.

En contraste, la principal incidencia negativa provino del sector transporte, que registró una caída mensual de -1,3%, restando -0,164 puntos porcentuales al IPC. Esta baja estuvo asociada, principalmente, a menores precios en combustibles y algunos servicios vinculados a la movilidad.

La inflación bajo el 3% abre espacio para que el Banco Central mantenga o profundice una política monetaria menos restrictiva, aunque los expertos advierten que la evolución de los precios seguirá dependiendo del escenario internacional y del comportamiento del consumo interno.

