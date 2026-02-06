;

VIDEO. DT del Elche llena de elogios a Lucas Cepeda y abre la puerta a su primera titularidad: “Estamos muy contentos”

“Era lo que necesitábamos, sobre todo para sobrellevar este momento más complejo por las lesiones”, dijo Eder Sarabia sobre el ex Colo Colo.

Javier Catalán

Foto: @elchecf

Foto: @elchecf

Lucas Cepeda dio el gran salto de su carrera al fichar por el Elche de España, donde incluso ya tuvo su estreno nada menos que frente al FC Barcelona.

El ex Colo Colo ha caído de pie en el cuadro alicantino, y prueba de ello es la alta consideración que le tiene el entrenador Eder Sarabia, quien lo elogió en su última conferencia de prensa.

“Entendíamos que era una buena oportunidad. Es un jugador al que veníamos siguiendo y que en el mercado anterior no pudo llegar, pero ahora se dio la opción”, comentó el DT sobre el formado en Santiago Wanderers.

Estamos muy contentos porque es un jugador que en los últimos metros nos aporta mucho, además de poder desempeñarse en varias posiciones”, añadió el estratega, quien incluso no descarta incluirlo como titular en la próxima fecha de La Liga.

El Elche visitará a la Real Sociedad este sábado 7 de febrero a las 17:00 horas de Chile, instancia en la que Cepeda podría tener su primera oportunidad desde el arranque en el conjunto “ilicitano”.

“Era lo que necesitábamos, sobre todo para sobrellevar este momento más complejo por las lesiones y tratar de tener a todos disponibles, porque ahí es donde somos más fuertes”, cerró Eder Sarabia.

