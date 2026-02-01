;

Felipe Loyola sufre su primer gran revés en Italia: comunicado oficial del Pisa

Tras el estreno del volante chileno en la Serie A, el cuadro italiano tomó la decisión de destituir al técnico Alberto Gilardino.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Pisa, club donde milita el chileno Felipe Loyola, anunció este domingo la salida del técnico Alberto Gilardino, luego de la derrota sufrida el pasado sábado ante Sassuolo que ubicó al equipo en el penúltimo lugar de la Serie A de Italia.

“El Pisa Sporting Club informa que ha comunicado a Alberto Gilardino la decisión, humana y profesionalmente compleja, de realizar un cambio en la conducción técnica del primer equipo”, informó el elenco italiano a través de un comunicado.

“En las próximas horas, el Pisa Sporting Club informará el nombre delnuevo responsable técnico del primer equipo”, agregó el club.

Gilardino, quien se coronó campeón del mundo con Italia en 2006, dejó al Pisa en el penultimo lugar de la Serie A con 14 puntos y apenas una victoria en 23 fechas disputadas en la liga italiana, con once empates y once derrotas.

La salida del DT ocurre a menos de 24 horas del debut oficial de Felipe Loyola. El ex Independiente, quien llegó hace un semana al cuadro italiano, ingresó en el segundo tiempo de la caída ante Sassuolo y fue clave en el único gol de su equipo, recuperando un balón clave que acabó en el tanto de Michel Aebischer.

De acuerdo a Sky Sports Italia, uno de los favoritos para asumir la banca del Pisa es Marco Giampaolo, técnico italiano que cuenta con pasos por AC Milan, Sampdoria, Torino y Lecce, entre otros equipos.

