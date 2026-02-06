Estudio advierte que estos hábitos desde la infancia influyen en el riesgo de demencia en la vejez / JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO

Una investigación internacional planteó que la prevención de la demencia podría comenzar mucho antes de lo que se creía.

El estudio, publicado difundido por The Conversation, señala que ciertos hábitos y condiciones presentes desde la niñez tendrían efectos acumulativos en la salud cerebral.

Los especialistas analizaron cómo las primeras etapas de la vida impactan en la aparición de enfermedades neurodegenerativas, proponiendo que la demencia no depende solo del envejecimiento.

Hábitos que pueden aumentar el riesgo

Entre los factores identificados se encuentran el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo, prácticas que muchas veces comienzan en la juventud y que, con los años, pueden generar efectos negativos.

Aunque sus consecuencias no siempre se perciben de inmediato, sí pueden incrementar el riesgo de demencia en la vejez.

La investigación también destaca que cerca del 80% de los adolescentes con obesidad mantienen esta condición en la adultez, situación que suele repetirse con la hipertensión y la inactividad física.

Estudios de seguimiento a largo plazo incluidos en el análisis muestran que el rendimiento cognitivo en la niñez puede relacionarse con las capacidades mentales en edades avanzadas.

¿Cómo prevenir la demencia?

Los investigadores proponen un enfoque integral que incluya políticas públicas y programas de salud enfocados en todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez. También destacan la importancia de educar a la población.

Además, subrayan la necesidad de seguir estudiando factores emergentes —como los alimentos ultraprocesados, el estrés crónico, el tiempo frente a pantallas o la exposición a microplásticos— para comprender mejor su impacto en la salud cerebral a largo plazo.