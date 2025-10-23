La diminuta planta que combate el envejecimiento cerebral y aporta más proteína que la carne / Carol Yepes

Una pequeña planta acuática originaria del sudeste asiático está llamando la atención de la ciencia y la nutrición. Se trata del Mankai (Wolffia globosa), una especie de lenteja de agua que crece en la superficie de estanques y ríos, conocida por su sorprendente valor nutricional.

Según un artículo de The New York Post, el Mankai contiene un 45% de proteína vegetal, similar a la del huevo, lo que le ha valido el apodo de “vegetarian meatball” o “albóndiga vegetariana” en países como Tailandia, India o China.

Un aliado para el cerebro

Diversas investigaciones han vinculado su consumo con una menor pérdida cognitiva y menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Esto se debe a su alto contenido de polifenoles, compuestos vegetales con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación y mejorar la memoria.

Un estudio de 2022 citado por el medio señaló que las personas que incorporan alimentos ricos en polifenoles —como el Mankai y el té verde— presentan un deterioro mental más lento con el paso de los años.

El Mankai no solo favorece la salud cerebral:

Es una fuente completa de proteína vegetal , con los nueve aminoácidos esenciales.

, con los nueve aminoácidos esenciales. Aporta vitamina B12 , nutriente difícil de obtener en dietas veganas.

, nutriente difícil de obtener en dietas veganas. Contiene hierro, omega-3 y vitamina A , que benefician al corazón, la vista y el sistema inmune.

, que benefician al corazón, la vista y el sistema inmune. Su crecimiento rápido y bajo consumo de agua lo convierte en una alternativa sostenible frente a cultivos tradicionales como el maíz.

Los expertos destacan que incluir Mankai de forma regular, junto con actividad física y una alimentación balanceada, podría ayudar a mantener el peso, mejorar el metabolismo y conservar la función cognitiva.

“Es un alimento completo, sostenible y con gran potencial para la salud del cerebro”, señala el artículo del New York Post.