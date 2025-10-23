La diminuta planta que combate el envejecimiento cerebral y aporta más proteína que la carne
Una pequeña planta acuática originaria del sudeste asiático está llamando la atención de la ciencia y la nutrición. Se trata del Mankai (Wolffia globosa), una especie de lenteja de agua que crece en la superficie de estanques y ríos, conocida por su sorprendente valor nutricional.
Según un artículo de The New York Post, el Mankai contiene un 45% de proteína vegetal, similar a la del huevo, lo que le ha valido el apodo de “vegetarian meatball” o “albóndiga vegetariana” en países como Tailandia, India o China.
Un aliado para el cerebro
Diversas investigaciones han vinculado su consumo con una menor pérdida cognitiva y menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Esto se debe a su alto contenido de polifenoles, compuestos vegetales con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación y mejorar la memoria.
Un estudio de 2022 citado por el medio señaló que las personas que incorporan alimentos ricos en polifenoles —como el Mankai y el té verde— presentan un deterioro mental más lento con el paso de los años.
El Mankai no solo favorece la salud cerebral:
- Es una fuente completa de proteína vegetal, con los nueve aminoácidos esenciales.
- Aporta vitamina B12, nutriente difícil de obtener en dietas veganas.
- Contiene hierro, omega-3 y vitamina A, que benefician al corazón, la vista y el sistema inmune.
- Su crecimiento rápido y bajo consumo de agua lo convierte en una alternativa sostenible frente a cultivos tradicionales como el maíz.
Los expertos destacan que incluir Mankai de forma regular, junto con actividad física y una alimentación balanceada, podría ayudar a mantener el peso, mejorar el metabolismo y conservar la función cognitiva.
“Es un alimento completo, sostenible y con gran potencial para la salud del cerebro”, señala el artículo del New York Post.
