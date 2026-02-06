¿Qué es el cuckold? La “curiosa” práctica sexual que cada vez es más tendencia en parejas / Getty Images

Las parejas amorosas tienen distintas formas de relacionarse y, constantemente, buscan nuevas técnicas y experiencias para satisfacer sus necesidades.

En ese sentido, hay una práctica sexual que cada vez se ha vuelto más común entre parejas: el cucklod.

Dicha práctica ocurre cuando una de las partes de la pareja disfruta ver a la otra manteniendo relaciones sexuales con otra persona.

Una infidelidad consentida

Milagros Burgos, psicóloga y sexóloga, a través de su cuenta de Instagram explicó que el fenómeno cada vez se ha vuelto más frecuente entre parejas.

“Es una práctica consensuada dentro de algunas parejas donde una persona siente excitación al ver o saber que su pareja tiene sexo con otra persona”, definió la experta.

En esa misma línea, la especialista detalló que “a veces incluye componentes de voyeurismo, humillación erótica o poder, siempre consensuado”.

Por otro lado, la experta definió el término “bvll”, el cual es corresponde a “la persona externa que tiene relaciones con uno/a de los miembros de la pareja. Suele ocupar un rol de dominancia simbólica dentro del juego”.

Eso sí, la especialista advirtió que “estas dinámicas solo son sanas cuando hay consentimiento explícito de todas las partes, límites claros, comunicación previa, cuidado y responsabilidad”, cerró.