;

¿Qué es el cuckold? La “curiosa” práctica sexual que cada vez es más tendencia en parejas

La dinámica suele ser un tema tabú entre las personas. Revisa acá de qué se trata.

Sebastián Escares

¿Qué es el cuckold? La “curiosa” práctica sexual que cada vez es más tendencia en parejas

¿Qué es el cuckold? La “curiosa” práctica sexual que cada vez es más tendencia en parejas / Getty Images

Las parejas amorosas tienen distintas formas de relacionarse y, constantemente, buscan nuevas técnicas y experiencias para satisfacer sus necesidades.

En ese sentido, hay una práctica sexual que cada vez se ha vuelto más común entre parejas: el cucklod.

Revisa también:

ADN

Dicha práctica ocurre cuando una de las partes de la pareja disfruta ver a la otra manteniendo relaciones sexuales con otra persona.

Una infidelidad consentida

Milagros Burgos, psicóloga y sexóloga, a través de su cuenta de Instagram explicó que el fenómeno cada vez se ha vuelto más frecuente entre parejas.

Es una práctica consensuada dentro de algunas parejas donde una persona siente excitación al ver o saber que su pareja tiene sexo con otra persona”, definió la experta.

En esa misma línea, la especialista detalló que “a veces incluye componentes de voyeurismo, humillación erótica o poder, siempre consensuado”.

Por otro lado, la experta definió el término “bvll”, el cual es corresponde a “la persona externa que tiene relaciones con uno/a de los miembros de la pareja. Suele ocupar un rol de dominancia simbólica dentro del juego”.

Eso sí, la especialista advirtió que “estas dinámicas solo son sanas cuando hay consentimiento explícito de todas las partes, límites claros, comunicación previa, cuidado y responsabilidad”, cerró.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad