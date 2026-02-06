“Estas personas suelen...”: psicólogo advierte los riesgos de estar en una relación “liana” (y qué significa)

Las relaciones de pareja tienen distintas formas de vincularse. No obstante, existe un tipo de relación que implicaría grandes riesgos para quienes están en ella.

Se trata de la relación “liana”. Dicho fenómeno ocurre cuando las personas comienzan inmediatamente una nueva relación, sin haber procesado el duelo de la anterior.

Un especialista en psicología advirtió que esta dinámica podría generar grandes consecuencias en quienes componen una relación de este tipo.

¿Cuáles son las consecuencias de estar en una relación liana?

El psicólogo español Fran Sánchez, a través de un video publicado en TikTok, describió que las relaciones liana: “es algo que le ocurre con frecuencia a personas con trastornos de apego ansioso y a personas con tendencia a la dependencia emocional o con baja autoestima. Terminan una relación y rápidamente comienzan una nueva”.

“Estas personas suelen directamente comenzar una nueva relación, sin haber procesado correctamente el duelo de la anterior, ni haber elaborado un aprendizaje correcto”, detalló.

Esto último, les llevará a repetir patrones o disfuncionales en la nueva relación provenientes de la antigua, ahondó el especialista europeo.

“Las relaciones liana acaban siendo casi siempre relaciones tóxicas”, indicó. Esto debido a que podría se ocasionar una carga negativa muy amplia de la relación anterior a la siguiente.

Además, “si te vinculas desde la urgencia, desde la necesidad, esto probablemente está indicando que tienes una tendencia a vincularte con tus parejas desde la dependencia y cuando yo busco algo desde la necesidad paso muchas cosas por alto. Probablemente te vas a involucrar con perfiles inadecuados”, concluyó Sánchez.