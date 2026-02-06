;

“Estas personas suelen...”: psicólogo advierte los riesgos de estar en una relación “liana” (y qué significa)

El especialista indicó que el fenómeno cada vez es más frecuente.

Sebastián Escares

“Estas personas suelen...”: psicólogo advierte los riesgos de estar en una relación “liana” (y qué significa)

Las relaciones de pareja tienen distintas formas de vincularse. No obstante, existe un tipo de relación que implicaría grandes riesgos para quienes están en ella.

Se trata de la relación “liana”. Dicho fenómeno ocurre cuando las personas comienzan inmediatamente una nueva relación, sin haber procesado el duelo de la anterior.

Revisa también:

ADN

Un especialista en psicología advirtió que esta dinámica podría generar grandes consecuencias en quienes componen una relación de este tipo.

¿Cuáles son las consecuencias de estar en una relación liana?

El psicólogo español Fran Sánchez, a través de un video publicado en TikTok, describió que las relaciones liana: “es algo que le ocurre con frecuencia a personas con trastornos de apego ansioso y a personas con tendencia a la dependencia emocional o con baja autoestima. Terminan una relación y rápidamente comienzan una nueva”.

“Estas personas suelen directamente comenzar una nueva relación, sin haber procesado correctamente el duelo de la anterior, ni haber elaborado un aprendizaje correcto”, detalló.

Esto último, les llevará a repetir patrones o disfuncionales en la nueva relación provenientes de la antigua, ahondó el especialista europeo.

“Las relaciones liana acaban siendo casi siempre relaciones tóxicas”, indicó. Esto debido a que podría se ocasionar una carga negativa muy amplia de la relación anterior a la siguiente.

Además, “si te vinculas desde la urgencia, desde la necesidad, esto probablemente está indicando que tienes una tendencia a vincularte con tus parejas desde la dependencia y cuando yo busco algo desde la necesidad paso muchas cosas por alto. Probablemente te vas a involucrar con perfiles inadecuados”, concluyó Sánchez.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad