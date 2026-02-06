Una pequeña parte de Tailandia en Chile: así es el área verde de Santiago que es gratis (y dónde se ubica)

Viajar a un lugar asiático sin salir de Chile es posible, gracias a los distintos atractivos turísticos que hay en nuestro país que son dedicados a la cultura oriental.

Sin ir más lejos, en la capital hay por lo menos tres espacios que están inspirados en la infraestructura y en las tradiciones asiáticas.

Tal es el caso de la Plaza Tailandia, ubicada en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana. El espacio cuenta con diversos atractivos típicos del país asiático y está situado en el interior de un conocido parque.

“Es un lugar pequeño pero súper encantador”

La Plaza Tailandia fue un obsequio del Gobierno de Tailandia al pueblo y al Gobierno de Chile en el año 2010, en el marco del bicentenario de nuestro país.

El espacio está rodeado por naturaleza típica de la nación oriental, con rosas, lavandas y diversas flores de todos los colores.

Además, cuenta con una pileta y una enorme cúpula roja con detalles dorados y piso de mármol, la cual es común ver en diferentes ciudades de Tailandia.

La usuaria de TikTok Carmen Cabezas publicó un registro de la plaza y la catalogó como un “lugar pequeño, pero súper encantador”.

¿Cómo llegar a la Plaza Tailandia en Santiago?

La Plaza Tailandia se encuentra ubicada en el interior del Parque Araucano, específicamente en el sector poniente del recinto, en la comuna de Las Condes, región Metropolitana. A continuación, la ubicación exacta: