“Recomendado por Vidal...”: Así evaluó la prensa española el debut de Lucas Cepeda en Elche ante Barcelona

Lucas Cepeda tuvo su debut oficial con la camiseta del Elche. El extremo chileno sumó sus primeros minutos en La Liga de España y lo hizo nada menos que ante el Barcelona, en un partido que terminó con derrota para el cuadro ilicitano por 1-3.

El exjugador de Colo Colo ingresó al campo de juego en el minuto 74 y rápidamente generó una de las jugadas más claras de peligro para su equipo en el 82′, aunque su remate terminó en las manos del portero blaugrana, Joan García.

Pese a la ocasión perdida y el adverso resultado para Elche, la prensa española evaluó de manera positiva la actuación del chileno. Uno de los medios que lo destacó fue Mundo Deportivo, que además consignó su vínculo con Arturo Vidal.

“El chileno, recomendado por Arturo Vidal, se estrenó con un remate que paró Joan García y dejó buenas sensaciones en el Martínez Valero”, publicó el prestigioso diario catalán.

Cadena Ser, en tanto, señaló: “El extremo chileno, recién llegado de Colo Colo como el gran refuerzo invernal, saltó al campo en la segunda mitad buscando dar esa verticalidad que tanto faltaba. Cepeda dejó destellos de su potencia y encaró con personalidad por banda izquierda, intentando agitar un ataque que se volvía previsible”.

Por otro lado, el Diario Información calificó a Cepeda con nota 5.5 y agregó: “Primeros minutos del chileno con la franja y a punto estuvo de estrenarse como goleador, pero remató flojo a las manos de Joan García. Difícil debut el suyo”.

Finalmente, Nostres Sport le otorgó una nota 6.0 y argumentó: “El extremo chileno debutó como falso banda derecho. Disfrutó de una ocasión clarísima que paró bien Joan García, pero más allá de eso no tuvo mucha incidencia”.