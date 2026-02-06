Detienen a sujeto implicado en el “robo del siglo” ocurrido en 2020 en el Aeropuerto de Santiago

Durante la mañana de este jueves, Carabineros de Chile confirmó la detención de uno de los implicados en el denominado “robo del siglo”, ocurrido en 2020 en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Se trata de Claudio Andrés Bilbao Peñaloza, de 46 años, quien participó en el asalto a una empresa de transporte de valores, donde se sustrajeron cerca de 14 millones de dólares.

Según información policial, el sujeto ya había sido detenido anteriormente por este caso y cumplió una condena de entre dos y tres años.

Además de su participación en el asalto al aeropuerto, Bilbao habría estado involucrado en 2008 en un intento de rescate de un reo bajo custodia de Gendarmería en el Hospital Barros Luco, hecho que finalmente fue frustrado.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público de Chile para su control de detención y eventual formalización.