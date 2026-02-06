;

Detienen a sujeto implicado en el “robo del siglo” ocurrido en 2020 en el Aeropuerto de Santiago

El sujeto, que ya había sido capturado anteriormente por el millonario asalto al aeropuerto, registra un amplio prontuario delictual.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Formalización - Audiencia - Detenido

Formalización - Audiencia - Detenido / Lukas Solis

Durante la mañana de este jueves, Carabineros de Chile confirmó la detención de uno de los implicados en el denominado “robo del siglo”, ocurrido en 2020 en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Se trata de Claudio Andrés Bilbao Peñaloza, de 46 años, quien participó en el asalto a una empresa de transporte de valores, donde se sustrajeron cerca de 14 millones de dólares.

Revisa también:

ADN

Según información policial, el sujeto ya había sido detenido anteriormente por este caso y cumplió una condena de entre dos y tres años.

Además de su participación en el asalto al aeropuerto, Bilbao habría estado involucrado en 2008 en un intento de rescate de un reo bajo custodia de Gendarmería en el Hospital Barros Luco, hecho que finalmente fue frustrado.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público de Chile para su control de detención y eventual formalización.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad