“Un ejemplo a seguir”: Excolaboradores y figuras de la derecha conmemoran a Sebastián Piñera en su segundo aniversario de muerte

Bajo una atmósfera de solemnidad y respeto, la Iglesia de los Santos Ángeles Custodios en Providencia se convirtió este jueves en el epicentro del homenaje metropolitano al expresidente Sebastián Piñera, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

La instancia no solo sirvió para el recogimiento religioso, sino también como un potente gesto de unidad política entre el bloque de Chile Vamos y el entorno del Presidente electo, José Antonio Kast.

El reconocimiento del futuro Gobierno

Uno de los asistentes más relevantes fue Claudio Alvarado (UDI), designado como futuro ministro del Interior, quien vinculó el legado de Piñera con los desafíos actuales del país. Alvarado subrayó que la gestión del fallecido mandatario “sigue rindiendo frutos” y que su figura se agiganta en la memoria colectiva gracias a la implementación de políticas públicas de alto impacto social.

“Exigente pero apoyador”: El recuerdo de sus ministros

La ceremonia permitió a excolaboradores directos compartir testimonios sobre el estilo de liderazgo de Piñera. El exministro de Salud, Enrique Paris, recordó con emoción el trabajo conjunto durante la crisis sanitaria del COVID-19.

“Fue un ejemplo a seguir. Siempre muy exigente, pero siempre muy apoyador; nos entregó su apoyo incondicional en los momentos más difíciles”, relató el Dr. Paris.

Cohesión opositora y despliegue nacional

Aunque el acto central con la familia Piñera-Morel tendrá lugar este viernes en el Lago Ranco, la cita en Providencia contó con una plana mayor de la oposición, incluyendo a Gloria Hutt (Evópoli), Patricio Melero (UDI) y representantes de Renovación Nacional (RN)

Este encuentro es el puntapié inicial de una serie de 25 misas simultáneas programadas para este viernes en las principales capitales regionales del país, consolidando un homenaje de carácter nacional a quien presidiera el país en dos periodos (2010-2014 y 2018-2022).