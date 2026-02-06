;

Cuánto hay que ganar para comprar una propiedad nueva de $158 millones en Chile

Mediante una simulación realizada en una entidad bancaria, se llegó al sueldo líquido necesario para acceder a una vivienda nueva. Estos fueron los resultados.

Sebastián Escares

Cuánto hay que ganar para comprar una propiedad nueva de $158 millones en Chile / Agencia Uno

Para muchas personas la casa propia es un sueño que en algún momento de sus vidas buscan hacer realidad. Eso sí, para cumplirlo, hay que reunir una serie de requisitos y también tener los ingresos necesarios.

Hay que tener presente las tasas actuales en el país y el dinero que se debe juntar para dar el “pie” de la propiedad que se busca comprar.

En ese contexto, se dio a conocer cuál es el sueldo líquido exacto que se requiere ganar para acceder a una propiedad nueva de $158 millones.

Este es el sueldo líquido que hay que ganar

La cuenta de TikTok “Ruta Financiera” publicó un registro en donde realizó una simulación para las personas que deseen comprar una propiedad nueva de 4.000 UF, es decir, un monto de $158 millones, aproximadamente.

La simulación se hizo en base al Banco BCI y se consideró un pie del 10%, es decir, un monto de $15.800.000. En este caso, el crédito hipotecario quedaría en $142.000.000.

“Nos arroja una tasa del 3,3% ¿Por qué tan baja? Gracias al subsidio al dividendo. O sea, esta simulación es solamente para propiedades nuevas”, especificó.

De tal forma, el dividendo quedaría en $675.442. En ese caso, si la entidad bancaria pide tener una renta cuatro veces mayor al dividendo, en ese caso se requiere tener un sueldo líquido de $2.701.768.

