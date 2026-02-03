Anuncian remate de casas desde $11 millones en Chile: ¿Cuándo es el evento y cómo participar?

El próximo miércoles 25 de febrero se realizará un remate de propiedades ubicadas en distintos puntos de Chile.

¿El atractivo? Algunos lugares parten en las 300 Unidades de Fomento (UF), vale decir, cerca de $11,9 millones.

A cargo del proceso está Remates Macal, una empresa que constantemente organiza diversas subastas de vehículos y locaciones de distinto tipo.

Dentro de la lista que se promociona en la actualidad aparecen casas y departamentos en varias regiones de Chile, incluyendo la Metropolitana.

Un par de ejemplos que pueden despertar interés: existen diversas locaciones en San Felipe, Región de Valparaíso, de 46 metros cuadrados y donde se pide una garantía de $4 millones.

El evento en que se definirá a los nuevos dueños se realizará de forma online.

Cómo participar en el remate de propiedades desde 300 UF

Para ser parte del proceso se debe ingresar al sitio web de Remates Macal (pinchando acá) para identificar la propiedad de interés.

Una vez dentro de la ficha se debe hacer clic en el botón de “Inscríbete ahora” para continuar con el proceso y abonar la garantía de seriedad.

Una vez se gana la subasta, el siguiente paso obligatorio es el Cierre de Negocio. En esta etapa se oficializa la compra y se procede al pago de las comisiones y gastos del comprador, cuyos detalles técnicos se pueden consultar directamente en el punto E del documento oficial del remate.

Es fundamental cumplir con los tiempos establecidos, ya que el plazo general para este trámite es de solo 72 horas hábiles tras el evento. No obstante, se recomiendo revisar bien la ficha del inmueble, puesto que algunas propiedades cuentan con bases especiales que reducen este margen a solo 48 horas.