Cuánto hay que ganar para comprar un departamento nuevo de dos dormitorios en Santiago: dividendos por comuna

El podio de los lugares más costosos está compuesto por Las Condes, Providencia y Ñuñoa.

Javier Méndez

Cuánto hay que ganar para comprar un departamento nuevo de dos dormitorios en Santiago: dividendos por comuna

Comprar un departamento nuevo de dos dormitorios en Santiago es, probablemente, una de las inversiones más grandes que una persona realizará en su vida. Sin embargo, el valor de estas propiedades varía drásticamente según la comuna donde se encuentren.

Así lo reveló un reciente estudio de la consultora Tinsa, que analizó la oferta de viviendas nuevas actualmente en venta. El informe, mostrado por LUN, dejó en evidencia brechas de precios significativas entre los sectores del sector oriente y las zonas más alejadas de la capital.

El podio de los lugares más costosos está compuesto por Las Condes, Providencia y Ñuñoa. El valor promedio para la primera comuna llega a las 7.912 Unidades de Fomento (UF), con un dividendo mensual de $1.268.315 y un ingreso necesario por hogar que supera los $5 millones. Se trataría de unidades con mayores superficies.

En el otro extremo de la tabla aparece la comuna de Pedro Aguirre Cerca con precios promedio de 1.953 UF, cuota mensual de $349.406 y un ingreso requerido de poco más de $1,3 millones.

La muestra general considera un plazo de financiamiento de 30 años, un pie del 20% del valor total de la propiedad y una tasa de interés cercana al 4,1%.

¿Cuándo cuesta comprar un departamento de dos dormitorios en Santiago? Comunas, dividendos y sueldo necesario

Revisa a continuación la tabla completa:

ComunaValor promedioDividendoIngreso
Las Condes7.9121.268.3155.073.260
Providencia7.4371.195.0684.780.270
Ñuñoa4.429 731.2652.925.060
Macul3.848641.6782.566.712
Recoleta3.435577.9382.311.751
La Florida3.385570.2152.280.861
Santiago3.294556.2372.224.949
Independencia3.209543.0152.172.059
Cerrillos3.164536.2182.144.871
San Miguel3.133531.3162.125.262
Puente Alto3.088524.3522.097.408
Maipú3.000510.8972.043.587
Quinta Normal2.986508.7212.034.884
Huechuraba2.925499.2331.996.930
La Cisterna2.879492.1811.968.724
San Joaquín2.835485.4871.941.948
Peñalolén2.800480.0171.920.070
La Granja2.750472.3071.889.229
San Bernardo2.668459.5861.838.343
Conchalí2.590447.6401.790.561
Estación Central2.552441.7901.767.158
Renca2.464428.1691.712.676
Quilicura2.283400.2801.601.121
La Pintana2.122375.3931.501.571
Pedro Aguirre Cerda1.953349.4061.397.622

