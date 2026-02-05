Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 6 de febrero, y quién transmite?

Hoy, viernes 6 de febrero, arranca la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026, con el desarrollo de un partido que se jugará en La Florida.

Además, durante esta jornada, se disputará un duelo válido por la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Copa Chile 2026

La programación del fútbol chileno, hoy, 6 de febrero, comenzará a las 18:00 horas, en el Estadio Municipal de San Bernardo, donde Magallanes recibirá a Deportes Santa Cruz por el Grupo G de la Copa Chile.

Matías Assadi será el árbitro de este compromiso, el cual no será transmitido por TV.

Campeonato Nacional 2026

Este viernes, a las 20:00 horas, Audax Italiano enfrentará a Universidad de Concepción en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 2 del torneo local.

El juez del encuentro será Mathías Riquelme, y podrás ver en vivo este partido por las pantallas de TNT Sports Premium.