;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 6 de febrero, y quién transmite?

La agenda de encuentros para este viernes contempla dos duelos, uno por el Campeonato Nacional y otro por la Copa Chile.

Daniel Ramírez

AGENCIAUNO

AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Hoy, viernes 6 de febrero, arranca la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026, con el desarrollo de un partido que se jugará en La Florida.

Además, durante esta jornada, se disputará un duelo válido por la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Copa Chile 2026

La programación del fútbol chileno, hoy, 6 de febrero, comenzará a las 18:00 horas, en el Estadio Municipal de San Bernardo, donde Magallanes recibirá a Deportes Santa Cruz por el Grupo G de la Copa Chile.

Matías Assadi será el árbitro de este compromiso, el cual no será transmitido por TV.

Campeonato Nacional 2026

Este viernes, a las 20:00 horas, Audax Italiano enfrentará a Universidad de Concepción en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 2 del torneo local.

El juez del encuentro será Mathías Riquelme, y podrás ver en vivo este partido por las pantallas de TNT Sports Premium.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad