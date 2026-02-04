El pasado jueves 29 de enero, Colo Colo anunció en sus redes sociales el fichaje de Lautaro Pastrán, oficializando al atacante chileno-argentino como su quinto refuerzo para la temporada 2026.

El nacido en Mendoza conoce bien el fútbol chileno tras su paso por Everton en dos ocasiones. En la última temporada estuvo en Liga de Quito, donde además extendió su contrato con Belgrano hasta 2027.

El jugador de 23 años, que aún pertenece al conjunto de Córdoba, arriba al Monumental en calidad de préstamo tras su último paso por Ecuador, donde registró dos goles y tres asistencias en 45 partidos disputados.

En conferencia de prensa desde Macul, Lautaro Pastrán fue consultado acerca de su paso por el cuadro “Ruletero”, declarando que “tengo mucho cariño por Everton también, momentos muy lindos, como todo futbolista. Hoy estoy en este club y enfocado en dar lo mejor desde donde me toque”.

“Como objetivo grupal está el salir campeón, sí o sí. Este club creo que siempre debe pensar en eso y, como mínimo, clasificar a una copa internacional. Y como objetivo personal, primero que todo disfrutar, jugar, rendir y demostrar la oportunidad que Dios me dio con mucho compromiso", indicó el delantero.

En cuanto a lo que él puede aportar al equipo, fue conciso en argumentar que su mayor virtud es la verticalidad que le puede dar al juego del “Cacique”. “A mí me gusta agarrar la pelota, encarar e ir para adelante, llevar al equipo, empujar y, sin pelota, presionar mucho”, agregó.

Pastrán, a pesar de haber nacido al otro lado de la cordillera, su abuela es chilena, lo que en 2024 le valió a Nicolás Córdova para citarlo a la selección nacional. En relación con la oportunidad de volver a repetir este llamado, aseguró que “cuando me llegó la propuesta de Colo Colo, no pensé en la selección, pensé en jugar acá nada más. Sé que es un club grande de Chile, ya me tocó jugar en el más grande de Ecuador y ahora me toca en el más grande de Chile”.

Y por último, hizo una confesión de cómo se llevó a cabo su fichaje por el “Popular”. “Cuando terminó el año con Liga de Quito, mi representante me hablaba y si no era un club grande, volvía a Belgrano y me quedaba ahí. Apareció la oferta de Colo Colo y me quise venir de una (...) Mi primer objetivo es quedarme acá”, cerró el nuevo flamante refuerzo “Albo”