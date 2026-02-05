;

Anuncios de subsecretarías y delegados de Kast vuelven a postergarse

La Oficina del Presidente Electo informó, en medio de las giras internacionales de José Antonio Kast, que los nombramientos serían oficializados durante el fin de semana.

Cristóbal Álvarez

José Antonio Kast - Oficina del Presidente Electo (OPE)

José Antonio Kast - Oficina del Presidente Electo (OPE) / Victor Huenante

Durante este jueves, se confirmó que el anuncio de las subsecretarías y de los delegados presidenciales volverá a ser postergado, debido a las giras internacionales del presidente electo, José Antonio Kast.

Según informó la Oficina del Presidente Electo (OPE), inicialmente el nombramiento estaba previsto para este viernes. Sin embargo, el proceso volvió a retrasarse, por lo que quedaría para este sábado.

En ese contexto, desde el entorno del republicano explicaron que los plazos se han ido ajustando por las actividades internacionales que ha desarrollado en las últimas semanas, primero en Centroamérica y ahora en Europa.

Al respecto, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, restó dramatismo a la situación y sostuvo que “unas horas más, unas horas menos, da lo mismo”, al referirse a una eventual postergación del anuncio para este sábado.

De acuerdo con lo informado, la postergación oficial sería comunicada por el propio presidente electo durante su actual gira europea, donde continúa desarrollando reuniones con autoridades y representantes políticos.

