Acuerdo entre Puerto Valparaíso, Armada y ASMAR impulsa ampliación portuaria en Playa San Mateo

Las autoridades valoran un “un paso concreto y significativo” que “refleja el carácter histórico de la relación colaborativa”.

Puerto Valparaíso, la Armada de Chile y Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), lograron un importante hito al suscribir un Protocolo de Acuerdo que vela por la planificación y el desarrollo portuario, marítimo y naval de la ciudad porteña.

El documento en cuestión recoge el resultado del trabajo realizado desde hace más de un año de reuniones técnicas sostenidas entre las tres instituciones.

De esta manera se consolida la colaboración, ordenando requerimientos para compatibilizar la expansión portuaria con las operaciones navales en Playa San Mateo, bajo responsabilidad de la Armada.

El convenio incluye compromisos clave: nuevo acceso vehicular y peatonal al Molo de Abrigo, reposición de servicios estratégicos, 135 estacionamientos para personal naval y una nueva playa de 9.000 m² para maniobras anfibias, manteniendo el acceso actual en emergencias.

Nicole Pastene, presidenta del Directorio de Puerto Valparaíso, resaltó la integración estratégica: “Este acuerdo no solo potencia el trabajo hacia el proyecto de ampliación, sino que reafirma una convicción profunda: el desarrollo de nuestro puerto debe avanzar integrando las capacidades estratégicas de la Armada y ASMAR”.

El Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante Raúl Silva, enfatizó el beneficio mutuo: “Lo que estamos buscando aquí es fortalecer el puerto de Valparaíso y para eso estamos todos comprometidos y trabajando en conjunto para lograr que sea uno de los principales puertos de Chile".

De forma más precisa, apuntó a “una capacidad de carga importante y esa ampliación que, no solamente le va a hacer bien a la ciudad, sino que le va a hacer bien a toda la gente que trabaja en el puerto”.

Por su parte, Franco Gandolfo, gerente general de Puerto Valparaíso, subrayó la relación histórica que pudo consagrarse: “Este acuerdo es un paso concreto y significativo, y refleja el carácter histórico de la relación colaborativa entre la Armada de Chile y Puerto Valparaíso”.

El Director de ASMAR, contraalmirante José Miguel Hernández, también valoró la mesa técnica establecida junto a la Armada y la empresa portuaria, “instancia que ha permitido coordinar visiones y propuestas concretas en torno al proyecto de ampliación portuaria hacia el sector de Playa San Mateo”.

